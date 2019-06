T-MEC sacrificó al autotransporte de carga en México: Canacar

Con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se confirmó que el gobierno dio como moneda de cambio a los autotransportistas de carga, lo que genera un riesgo para el sector porque podrían reducirse inversiones, empleo y afectar a 3 mil 800 empresas, afirmó la Cámara nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El presidente de la Cámara, Enrique González Muñoz y el vicepresidente ejecutivo, afirmaron que Estados Unidos no darás más autorizaciones a los mexicanos para hacer largos recorridos y hasta podría cancelar los permisos existentes, pero a las empresas norteamericanas sí podrán solicitarlo.

González Muñoz dijo: "El sector autotransporte como hace 25 años no fuimos de los más favorecidos (...) ¿y que nos sucedió ahora? (...) en este nuevo acuerdo comercial que sucedió, no se les autorizó a las empresa mexicanas más permisos de largo recorrido y, segundo, cuando los industriales del transporte de Norteamérica sientan en riesgo sus intereses económicos las autorizaciones que ya están otorgadas se pueden cancelar, no se van a dar nuevas y se pueden cancelar las que ya están vigentes, que es lo triste de esto, que México no se guardó ese derecho".

Aunque se le pidió a los legisladores mexicanos que se tuviera cancha pareja y se les planteó el riesgo de esa situación "no fuimos escuchados", "no se nos tomó en cuenta".

El Vicepresidente ejecutivo comentó que el Senado ratificó sin cambios el T-MEC y con esa aprobación "fuimos utilizados como moneda de cambio, todos recordamos que en el TLCAN de hace 20 años de manera unilateral, México cedió una parte importante del mercado del autotransporte en México, así como la paquetería y mensajería a las grandes empresas transnacionales, sin que en Estados Unidos, a la fecha, las empresas mexicanas puedan hacer el mismo servicio de nueva cuenta; los negociadores mexicanos también aceptaron y cedieron a las presiones" del sindicato estadounidense más grande de EU.