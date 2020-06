T-MEC salvaría al IFT de la extinción

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no puede extinguirse totalmente pues el T-MEC contempla la existencia de un regulador en este sector que sea independiente, coincidieron expertos.

"El IFT no puede desaparecer por que hay un compromiso, en el T-MEC, afortunadamente, para siempre contar con una autoridad reguladora independiente y por lo menos eso salva que la propuesta traiga la figura de órgano constitucional autónomo", señaló María Elena Estavillo, ex comisionada del instituto.

El senador Ricardo Monreal propuso la extinción del IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en un nuevo organismo regulador denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.

El Senado actual donde Ricardo Monreal es el presidente de la Junta de Coordinación Política, es el que ratificó el Tratado de Libre comercio que negoció el capítulo de telecomunicaciones, de comercio digital y de propiedad intelectual, destacó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law.

En el capítulo de telecomunicaciones se habla del reconocimiento de órganos autónomos y con competencias que le dan certidumbre a las inversiones de los países, agregó.

"Cámbiale en este instante la regulación a los norteamericanos y a ver como nos va, ellos reconocen en el T-MEC que tenemos un órgano autónomo competente y responsable para garantizar las inversiones, cámbialo a un órgano que nace cooptado de principio como con el órgano regulatorio de energía".

¿Qué es y qué hace el Instituto?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se creó en septiembre de 2013 pues en la reforma constitucional en la materia se ordenó que existiera y sustituyera a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El objetivo del regulador es "el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes en el ámbito de responsabilidad", señala en sus objetivos institucionales.

Es el encargado de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México que son la telefonía fija y móvil, internet fijo y móvil, televisión de paga, radio y televisión abierta.

También tiene como objetivo el acceso a infraestructura y otros insumos esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a dichos servicios.

Con la reforma constitucional, le cedieron al IFT las atribuciones en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión que anteriormente regulaba la Cofece.

El instituto es un órgano autónomo conformado por siete comisionados, incluyendo al presidente del regulador.

Actualmente, el Pleno está integrado por Adolfo Cuevas, quien funge como presidente interino; Mario Fromow, Javier Juárez, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.

Está pendiente el nombramiento del séptimo comisionado y realizar el proceso para elección del presidente del IFT.

El Capítulo 18 del T-MEC señala que "cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones".

Asimismo, indica que para asegurar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores de telecomunicaciones, cada país asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga interés financiero o mantenga un papel operativo o administrativo en un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.