T-MEC, un catalizador para hacer cambios de fondo: Arturo Herrera

La pandemia por Covid-19 no es la única oportunidad que se nos presenta para cambiar de manera decidida, también el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), consideró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"Covid, no es el único elemento coyuntural de quiebre importante que estamos viviendo actualmente, el otro es el Tratado de Libre Comercio", dijo durante la ceremonia virtual de inauguración de Mujer Exporta Mx.

Señaló que el surgimiento del nuevo virus ha generado, aún con todas las cosas negativas que representa, un catalizador al igual que otros elementos a los que nos hemos enfrentado.

El funcionario destacó que actualmente hay condiciones distintas coyunturales a las que enfrentábamos hace un año y a las que tienen otros países. Por lo que llamó a aprovechar esta oportunidad que tenemos como es el T-MEC, el cual llevará a cabo su primera rueda de negocios para empresas mexicanas.

"Lo que necesitamos es cambiar ahora de manera decidida, me parece que tenemos una coyuntura", afirmó.

Sobre la importancia de apoyar a las mujeres, dijo que los indicadores ilustran la falta de equidad en nuestro país en diversos rubros, que detienen el crecimiento del país de manera incluyente.

Solamente el 43% de las mujeres se encuentra en el mercado laboral, lo que muestra dos desigualdades, la primera: menos de una de cada dos mujeres en edad de trabajar se encuentra laborando, puntualizó.

Lo anterior tiene un impacto en términos de equidad de género y del empoderamiento, asì como la posibilidad de acceso a un salario; significa también una de las brechas brutales en la diferencia entre los hombres y mujeres que trabajan, que es muy alta.

"Es difícil encontrar un país con un nivel de desigualdad tan alto como el de México", ponderó.

Herrera dijo que parecería que esta situación es parte de una cultura "machista" que hay en América Latina, pero si eso fuera cierto nuestros números fueron distintos.

Sin embargo, lamentó que son "peores" a los que encontramos en Brasil, Chile, Bolivia, Perú y otros de Centroamérica.