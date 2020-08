Tarifas eléctricas se mantendrán sin aumento: CFE

El mandato presidencial de no incrementar las tarifas de electricidad es "inviolable", así como la promesa de no migrar a tarifa doméstica de alto consumo a los consumidores hasta que todo el país esté en semáforo verde, dijo el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. El evitar que las familias migraran a una tarifa más alta, para CFE significó que dejó de recibir 6 mil 986 millones de pesos por ingresos adicionales.

Minimizó las quejas que recibe la CFE por supuestos aumentos de las tarifas eléctricas, ya que dijo no hay tales y menos en medio de la pandemia, "no pueden subir las tarifas". "La tarifa por orden presidencial tiene que mantenerse sin elevarse en ningún momento. Tenemos una instrucción de rescatar a la CFE, luchar y hacer cambios, tener mejor productividad, invertir y llevar a una excelencia en todas las áreas, pero la tarifa, la electricidad, no debe subir", aseguró Bartlett Díaz durante la conferencia vespertina Créditos a la Palabra.

El director general de Subsidiaria de Suministro Básico de la CFE, Martín Mendoza, explicó que la decisión del gobierno federal fue que aún y cuando aumente el consumo de las familias de tarifa de bajo consumo, no se les migrará a la tarifa doméstica de alto consumo. Afirmó que durante la pandemia se evitó que 4.7 millones de clientes migraran a la tarifa doméstica de alto consumo, durante el periodo de abril a julio de 2020, lo que implicó dejar de percibir 6 mil 986 millones de pesos de ingresos adicionales. El funcionario dijo que, como resultado del confinamiento para evitar contagios de Covid-19, el consumo doméstico se incrementó 9% y los costos se elevaron 17%. En contraste el consumo industrial se redujo 15%.