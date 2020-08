Tarjetas de prepago facilitarán depósitos en Afore de mexicanos en EU

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer un nuevo servicio con una tarjeta de prepago para que los mexicanos que viven en Estados Unidos, particularmente aquellos que no tienen una cuenta bancaria en ese país, puedan aportar a su ahorro pensionario a través de su Afore.

Según el organismo, con el servicio de uLinkcard Prepaid MasterCard, unos 11 millones de mexicanos tendrán la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias a su cuenta de Afore desde Estados Unidos.

La Consar explicó que una vez que el interesado se da de alta en la página de internet de uLinkcard y da de alta la tarjeta, solo deberán cubrir el pago de una tarifa única de inscripción y la tarifa mensual correspondiente para el envío ilimitado de dinero a la cuenta Afore en México y de esta forma ya no realizarán pagos o comisión adicional sobre el monto que los usuarios envíen.

"A través de uLink es posible realizar envíos de dinero desde Estados Unidos a cuentas AFORE en México desde la comodidad de una computadora o un teléfono celular y con cargo a una cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito emitidas por instituciones bancarias en Estados Unidos", dijo la Consar.

El organismo añadió que los mexicanos que no tengan cuenta de Afore pueden abrir una a través de la aplicación "AforeMovil" disponible para los sistemas operativos Android y IOS.

"La Consar continuará buscando alternativas que permitan el acceso a servicios financieros de acuerdo al entorno y necesidades de los ahorradores en el exterior", dijo.