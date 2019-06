Tenemos recursos para paliar la peor crisis, asegura la SHCP

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México cuenta con los recursos para enfrentar una fuerte crisis económica, por poco más de 280 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.

"280 mil millones de pesos es un poco más de un punto porcentual del PIB. Nosotros recaudamos, sin incluir la deuda alrededor de 20% del PIB. Si hubiera una caída de la actividad económica altísima de 5% que es una caída que solamente ha ocurrido tres veces en los últimos 100 años, el impacto en los ingresos públicos sería de 1% del PIB. Ya lo tenemos, tenemos los recursos para paliar la peor crisis que pudiéramos tener", dijo el funcionario.

Durante su participación en el foro "inversión, crecimiento y disciplina fiscal: impactos crediticios en México"; organizado por la calificadora Fitch Ratings, el funcionario dijo que para utilizar dichos recursos se deben definir las reglas para utilizarlos en tiempos de crisis.

"Ahora lo que tenemos que generar son reglas que nos digan que los podemos utilizar cuando esté esa crisis y hoy esas reglas no están bien definidas. Ese es uno de los elementos que nos queda en la agenda para seguir fortaleciendo esta idea de cómo ir gestionando los riesgos en la economía mexicana", comentó.

El funcionario dijo que el escenario actual es de incertidumbre ante el conflicto comercial entre Estados Unidos y China así como menores expectativas de crecimiento.

"El contexto internacional no se ve particularmente optimista. En un contexto de esa naturaleza y una desaceleración de la economía mexicana, tenemos que tener un esquema de riesgos adecuado", dijo el funcionario.

Sobre la expectativa de menor crecimiento y mayores recortes al gasto dado a conocer por Moody's Investor Service este lunes, Herrera dijo que por el momento no se tiene planeado un nuevo recorte al gasto.

"No necesariamente. Estamos siendo muy prudentes con el gasto. Los ingresos no van mal. La razón por la cual tuviéramos que recortar el gasto es si la disminución en la actividad económica hubiera afectado los ingresos, pero no han sido afectados los ingresos", dijo.