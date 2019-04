Tesla prepara servicio de taxis que competirá con Uber

Durante el Día de la Autonomía, Elon Musk, CEO de Tesla, reveló que para 2020 la compañía presentará sus primeros "robotaxis", con lo cual será un nuevo competidor en el mercado de las apps de transporte.

Según el sitio TechCrunch esto representa el inicio de un gran plan para hacer una amplia red de taxis autónomos por parte de la firma de Silicon Valley. "Me siento muy confiado al predecir que habrá robotaxis autónomos de Tesla el próximo año, no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes", explicó Musk durante el evento.

Para hacer esto posible el CEO de Tesla reveló que todos sus modelos se producen con una tarjeta madre que es totalmente personalizable. Según el empresario este chip es el mejor desarrollado actualmente pues alcanza un nivel de conducción autónoma nivel 5, es decir un nivel donde el auto tiene control total del manejo.

El servicio tendrá un modelo similar a aplicaciones ya lanzadas antes como Uber y todos los dueños de un Tesla podrán convertirlo en un "robotaxi" con una aplicación. La firma se quedará con el 25-30% del pago de los viajes compartidos. El sitio agrega que donde no haya suficientes Tesla para hacer un red de taxis, la firma proporcionará una flota exclusiva dedicada a esta tarea.