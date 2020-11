Tienditas digitales, el nuevo hábito de consumo en 2020

Al inicio de la pandemia, aproximadamente 99% de los pequeños comercios no contaban con las herramientas y competencias digitales que respondieran a la nueva normalidad; sin embargo, los hábitos de consumo han cambiado.

Como señala la IAB México (Interactive Advertising Bureau), desde marzo a la fecha el uso de plataformas y herramientas digitales incrementó lo equivalente a tres años, lo que se traduce en nuevas necesidades y hábitos de consumo.

En un contexto en el que la contingencia ha sido un catalizador para la innovación en todos los sectores, todos aquellos minoristas o comerciantes que al trabajar en un canal tradicional y dependen en gran medida de la interacción cotidiana en un formato presencial, han tenido que ser parte de un gran reto.

Transformación digital

Para permitir que la economía de las familias que trabajan en estos establecimientos no se vea afectada ante la limitación del contacto físico, como medida preventiva de la pandemia por el coronavirus, han surgido iniciativas con el fin de hacer que la mayor parte de las personas se integren al mercado digital.

Gracias a la alianza entre Wabi2You y la Industria Mexicana de Coca-Cola, pequeños tenderos fortalecieron sus servicios y se encuentran capacitados para atender a sus clientes potenciales en el canal digital.

Debido al uso de la tecnología las necesidades tanto de comerciantes como consumidores se han visto beneficiadas. La nueva normalidad podría representar, no sólo la transición a la digitalización, sino una suma de valor para todo el ecosistema, ya que millones de personas y familias enteras pueden mejorar su calidad de vida cuando apoyamos al comercio local.