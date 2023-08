Tipo de cambio ayuda a disminuir costos en producción: American Eagle

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL). - Las nuevas tendencias que han adaptado los consumidores en la compra de ropa ha obligado a las marcas a incorporar en sus productos mayor sustentabilidad así como reducción de huella de carbono, con lo que las compañías se enfrentan a clientes cada vez más exigentes.

"Es un consumidor mucho más exigente e informado. Eso nos reta mucho más porque nos hace mejorar y cuestionarnos y que busquemos nuevas formas de llegar al consumidor pero también de quererlo conocer más. Ya no está dispuesto a quedarse callado ni a decir: con esto me conformo. Está buscando el mensaje de la marca y lo que hace más allá de lo que vende", dijo la directora de México y Latinoamérica para American Eagle, Dalia Gittler.

La firma cumplió recientemente diez años de operaciones en México, el cual es uno de sus mercados más estratégicos, solamente después de Estados Unidos e inclusive supera en rentabilidad a Canadá.

Espera duplicar su negocio en México en los próximos tres a cuatro años, donde se están realizando muchos proyectos fuera de Estados Unidos, sobre crecimiento de marca, colaboraciones, pilotos de tiendas, nuevos canales de distribución, entre otros.

"El negocio principal de American Eagle está en Estados Unidos, donde está enfocado en tiendas y digital. Después de EU los dos mercados principales son Canadá y México, que están en el mismo nivel. Incluso México es mucho más rentable. Se ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años", resaltó.

Actualmente, la marca cuenta con 58 tiendas en el país en las principales ciudades y se prevé la apertura de ocho unidades al año en localidades más pequeñas como Los Mochis en Sinaloa, La Paz en Baja California Sur y Saltillo en Coahuila.

De acuerdo con la directiva, el tipo de cambio actual ha ayudado a aminorar algunos costos de productos importados, al mismo tiempo que se ha optado por buscar eficiencias para no encarecer la ropa ante las presiones que prevalecen en las materias primas.

Entre los planes hacia el futuro, la marca de origen estadounidense apuesta por aumentar su producción local y remodelar gran parte de sus establecimientos.

"Hay planes de seguir invirtiendo. No solamente en la parte de tiendas, Vienen muchas remodelaciones de tiendas y también invertir en talento, capacitación. Es difícil dar un número pero por muchos lados estamos viendo maximizar la producción local que hasta ahorita ha sido muy poca porque nos hemos enfrentado a temas de tecnologías que necesitamos para nuestros jeans. El compromiso de American Eagle es a largo plazo", resaltó.