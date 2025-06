Tipo de cambio del dólar se sitúa por debajo de los 19 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza debajo de las 19 unidades, un nivel no visto desde el pasado 18 de junio, de acuerdo con información de Bloomberg.

El tipo de cambio se ubica este mediodía alrededor de 18.99 pesos por dólar.

Por su parte, el dólar al menudeo se vende en 19.49 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.61% o 12 centavos por debajo del cierre del lunes.

Lo anterior sucede a la par de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.52%, de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la guerra entre Irán e Israel se resuelva. Ayer por la tarde, Donald Trump anunció que ambos países acordaron un alto al fuego "completo y total".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, ambos países continuaron con los ataques. Donald Trump, en su red Truth Social, ordenó a Israel ya no lanzar bombas y que, al hacerlo, sería una violación mayor. Además, dijo que Irán no volverá a reconstruir sus plantas nucleares.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy a los legisladores de la Cámara de Representantes que el banco central está "bien posicionado para esperar" cualquier ajuste de la tasa de interés hasta que tenga más claridad sobre cómo los aranceles del presidente Trump afectarán la inflación y la dirección de la economía estadounidense.