Tipo de cambio mantendrá estables precios en producción de maíz

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- La falta de agua que se registra en diversas regiones de México puede afectar la producción nacional de maíz, aunque no se espera un impacto en los precios por el nivel de inventarios en el mundo y por el tipo de cambio entre el peso y el dólar.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que "la sequía a nivel nacional cubre un 67% del territorio en mil 688 municipios; respecto al año anterior es mayor en 52.8%".Se puede decir que el incremento de la sequía pasó de moderada a severa en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras que el volumen de agua que registran las presas es de 42% de la capacidad instalada.Ello se traducirá en una reducción del 60% de superficie de siembra en Sinaloa, uno de los principales estados productores de dicho grano, lo que puede significar que para el ciclo 2023-2024 solamente se sembrarán 210 mil hectáreas.Además de que "en algunas zonas de la Región norte y Bajío la sequía provocará disminución en rendimientos, principalmente en maíz".Mientras que se registraron ligeras lluvias por arriba del promedio en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas y en los estados de la Península de Yucatán.El director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, dijo que no subirán los precios del maíz y trigo a pesar de la baja de la producción porque se esperan grandes cosechas y altos niveles de inventarios en el mundo, además de que la paridad peso-dólar ayudan a que no suba el precio de los granos.Dijo que, por ejemplo, el maíz para primavera-verano estará entre los 4 mil 700 y 5 mil pesos por tonelada, aunque esos precios dependerán de que no bajen los precios futuros y de que se aprecie nuevamente el tipo de cambio.