Tira el ICE remesas; caen 4.6%

CIUDAD DE MÉXICO.- Afectados por las políticas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en contra de inmigrantes, los envíos de dinero de mexicanos desde el exterior a familiares cayeron 4.56% en 2025, el mayor retroceso desde la crisis de las remesas en 2009.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco de México (Banxico), con ese resultado se interrumpieron 11 años de crecimiento de estas transferencias de dinero.

Las remesas cerraron el año pasado con un total de 61 mil 791 millones de dólares, casi 3 mil millones menos que los 64 mil 746 millones captados durante 2024.

Valmex aseguró que con ese resultado se redujo el aporte al consumo interno, especialmente en hogares y regiones altamente dependientes de esos ingresos.

Tan sólo en diciembre los mexicanos que viven en el exterior, sobre todo en territorio estadounidense, enviaron a sus lugares de origen 5 mil 322 millones de dólares, lo que significó un repunte en comparación con el mes previo.

Sin embargo, no se logró frenar el descenso que se acumuló a lo largo de todo el año anterior por las redadas que iniciaron en Los Ángeles, California, que se aplicaron también en Chicago, Illinois, y se recrudecieron en Minnesota, causando indignación a escala internacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de ICE.

Así, la mayor parte del año pasado los paisanos que se ganan la vida del otro lado de la frontera norte, en especial indocumentados, no salieron a trabajar por temor a ser deportados.

Eso se reflejó en la reducción del número de transferencias de dinero, las cuales pasaron de 164.7 millones en 2024 a 155.7 millones de operaciones, es decir, una baja de 5.48%.

No obstante, la remesa promedio al cierre de 2025 fue mayor en 0.97%, con 397 dólares en cada envío, según los datos del banco.

En efectivo y especie promediaron 431 dólares, lo que representó una reducción de 0.21% en comparación con el dato registrado en 2024.

Banxico detalló que, del total de los ingresos enviados a México por medios electrónicos, casi 50% se cobró en efectivo, llegando a 30 mil 331 millones de dólares.

Las remesas que llegaron como un depósito a cuenta representaron 50.4% del monto total, es decir, 30 mil 866 millones de dólares.

Banco Base destacó que el poder adquisitivo de dichos flujos registró una caída de 4%, la más destacable desde 2023.