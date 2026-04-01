Trabajadoras del hogar ganan menos de $4 mil
Ciudad de México.- En México, 2.5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado; 90.2% son mujeres y perciben en promedio 3 mil 829 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que especialistas advirtieron que estas condiciones reflejan una deuda social en su reconocimiento y derechos laborales.
De acuerdo con las cifras oficiales, además de la marcada feminización del sector, sólo 9.8% de quienes realizan este trabajo son hombres. En cuanto a ingresos, las mujeres perciben en promedio 3 mil 767 pesos mensuales, mientras que los hombres ganan 4 mil 399 pesos.
Andrea Kenya Sánchez Zepeda y Leticia Aparicio Soriano, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que aunque ha habido avances como la seguridad social obligatoria, contratos escritos, jornadas limitadas, vacaciones y aguinaldo, aún no se ha consolidado un trato igualitario ni el respeto social hacia este sector.
Subrayó que, más allá de los avances legales, aún falta reconocimiento social: "Se carece todavía de un reconocimiento básico de estas labores que representan parte del cuidado y del sostén de la vida".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Banco de México reporta depreciación del peso en marzo 2026
EFE
El tipo de cambio cerró en 17.93 pesos por dólar, con una depreciación mensual del 4.02 % en marzo.
Concomercio reporta caída en ventas de pescado en Semana Santa 2026
El Universal
El consumo de camarón, pulpo y otros mariscos bajó durante la Cuaresma y Semana Santa, pese a la tradición.
ONG piden diálogo con SHCP, SAT y Bienestar por incertidumbre fiscal
El Universal
Las ONG solicitan un diálogo constructivo con autoridades para revisar el marco regulatorio y garantizar la continuidad de su labor.