Trabajadoras del hogar ganan menos de $4 mil

Ciudad de México.- En México, 2.5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado; 90.2% son mujeres y perciben en promedio 3 mil 829 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que especialistas advirtieron que estas condiciones reflejan una deuda social en su reconocimiento y derechos laborales.

De acuerdo con las cifras oficiales, además de la marcada feminización del sector, sólo 9.8% de quienes realizan este trabajo son hombres. En cuanto a ingresos, las mujeres perciben en promedio 3 mil 767 pesos mensuales, mientras que los hombres ganan 4 mil 399 pesos.

Andrea Kenya Sánchez Zepeda y Leticia Aparicio Soriano, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que aunque ha habido avances como la seguridad social obligatoria, contratos escritos, jornadas limitadas, vacaciones y aguinaldo, aún no se ha consolidado un trato igualitario ni el respeto social hacia este sector.

Subrayó que, más allá de los avances legales, aún falta reconocimiento social: "Se carece todavía de un reconocimiento básico de estas labores que representan parte del cuidado y del sostén de la vida".

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