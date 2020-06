¿Trabajas en bienes raíces? Sigue estos consejos para mejorar tus ventas

En la actualidad, la compra y venta de inmuebles ha sufrido importantes cambios debido a la incorporación de nuevas estrategias comerciales. Es por eso que, para mantenerse actualizados y además llegar a un público mucho más amplio, quienes se dedican al rubro inmobiliario necesitan prestar atención a múltiples detalles para mejorar su desempeño.

Si trabajas en bienes raíces y aún no tienes en claro por dónde empezar, en este artículo repasaremos algunas recomendaciones:

Incorporar estrategias de marketing digital

Vivimos en la era digital y, por lo tanto, no podemos esperar que las lógicas de venta tradicionales se mantengan vigentes. Por tal motivo, si queremos tener éxito, debemos actualizar nuestros conocimientos, así como también nuestras estrategias de venta.

Para eso, existen numerosas plataformas masivas de promoción que son completamente accesibles y —detalle importante— gratuitas como, por ejemplo, las redes sociales. Sin embargo, si queremos obtener resultados concretos y aprovechar al máximo los recursos que ofrece Internet, debemos capacitarnos más profundamente. Por suerte, hay muchas alternativas en la web para aprender de manera rápida y simple; por ejemplo, inscribiéndose en un curso online de bienes raíces orientado al marketing digital.

Desarrollar nuestro perfil

Como profesionales debemos invertir en nuestra formación, pero también aprender de la experiencia, es decir, de nuestros errores y aciertos. De esta manera, podremos desarrollar habilidades que nos serán muy útiles a la hora de concretar una venta. Por ejemplo:

? Desarrollar la perseverancia: muchas veces, debemos escuchar varios "no", antes de obtener el "sí" definitivo. Por eso, es fundamental que no nos desanimemos ante la primera negativa y seamos capaces de concretar nuestras ventas mediante la perseverancia.

? Encarar nuestros proyectos con optimismo: es importante mantener una actitud positiva desde el comienzo; esto se transmite sutilmente y nuestros clientes sabrán valorarlo.

? Aprender a escuchar: este punto es clave en cualquier operación de venta, pero mucho más en el negocio de bienes raíces. Es fundamental poder entender a nuestros clientes para ofrecerles exactamente lo que están buscando, ya que un inmueble es algo que dura para toda la vida.

? Ser intuitivos y tener capacidad de improvisación: por mucho que planifiquemos, siempre queda un margen para el azar y es importante saber cómo reaccionar ante situaciones inesperadas. Por tal motivo, estar preparados para todo implica contemplar, también, lo azaroso.

? Resistir ante la dificultad: a lo largo de nuestra carrera se presentarán momentos y situaciones complicadas ante los cuales tendremos que resistir. Mantener la calma y adaptarse rápidamente a los cambios será entonces una habilidad clave para continuar en el negocio de manera firme.

Selección de productos.

Un agente de bienes raíces hábil no acumulará un sinfín de propiedades difíciles de vender, sino que se focalizará en encontrar un inventario de inmuebles que lo representen.

Podemos incluir algunas propiedades desvalorizadas como oportunidad de venta, pero éstas deben ser proporcionales a nuestra capacidad de venderlas.

Aprender a decir "no" de manera inteligente y selectiva, nos ayudará a construir una imagen sólida y nos dará una reputación positiva. Esto se traducirá en un perfil profesional confiable y ofrecerá seguridad a nuestros clientes.

Proyectar en el tiempo

Tanto a corto como a largo plazo, si queremos mantener un negocio exitoso, es importante que sepamos proyectarnos y seamos capaces de planificar a futuro. Con esto, nos referimos a definir los objetivos y expectativas de venta en los distintos periodos del año, así como también, proyectar capacitaciones y actualizaciones de recursos y herramientas.

Mantener la coherencia y las proyecciones nos ahorrará muchos dolores de cabeza y también nos ayudará a mantener un registro ordenado de las estrategias que funcionan, para poder volver a aplicarlas.

Centrarnos en el cliente

Al contrario de lo que podría pensarse, es importante focalizar en las necesidades de la persona interesada en lugar de las ventajas del inmueble. Si conocemos sus deseos y expectativas, seremos capaces de encontrar un punto medio entre sus deseos y lo que podemos ofrecerle efectivamente. Por ello, es fundamental que desarrollemos nuestra habilidad para escuchar y entender al cliente de la mejor manera posible.

Profesionalismo

Esta palabra tiene un significado amplio y no todos los agentes ni agencias aplican. Se trata de una actitud hacia nuestros clientes, que implica, no solo ser respetuosos y responsables, sino también estar en constante formación e informado respecto de todo lo relacionado con la profesión. Es una actitud de compromiso, pero no está dirigida únicamente a nuestra clientela, sino también, hacia nosotros mismos.