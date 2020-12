Tras pandemia, el PIB crecerá 2.60% en 2022

Tras la pandemia del Covid-19, se estima que la economía nacional puede crecer 2.60% en 2022, con la creación de 353 mil empleos, una tasa de desocupación laboral de 4.40% y una inflación de 3.50%, indica la encuesta del Banco de México (Banxico).

El consenso de 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participaron en la encuesta entre el 8 y 13 de diciembre, anticiparon que el pronóstico para 2022 representa una mejoría desde el anterior, de 2.50%.

En la última encuesta del año, el Banxico incluyó la expectativa de crecimiento para 2022 con 2.60%, cuando se espera que esté bajo control el Covid-19 y con un número alto de mexicanos vacunados.

Después, este pronóstico se desinflará a 2.10% en 2023 y regresará a los niveles que tenía de manera constante antes del Covid-19, con una tasa de 2% en los próximos 10 años.

Para este presente año, los especialistas no realizaron ningún cambio y mantuvieron el desplome de -9% para el Producto Interno Bruto (PIB). Al mismo tiempo, ajustaron al alza el PIB para el próximo año, de 3.34% a 3.44%.

En el terreno inflacionario, el consenso recortó de 3.64% a 3.40% el nivel de cierre para este año; para 2021 y 2022 no varió la estimación, al quedar en 3.60% y 3.50%, respectivamente.

Clima no mejora

Sin embargo, sigue prevaleciendo la incertidumbre y el pesimismo para el entorno económico.

El 53% de los analistas consultados aseguró que el clima de negocios en los próximos seis meses permanecerá igual y sólo 39% cree que mejorará. El 100% afirmó que la economía no está mejor que hace un año y 63% consideró que no es buen momento para las inversiones.

Por eso, rebajaron su estimado para los flujos de inversión extranjera directa para este ejercicio, de 26 mil millones de dólares a 25 mil 868 millones; para 2021 pasó de 25 mil 927 millones a 25 mil 328 millones y para el año siguiente quedó 26 mil millones.

Esta menor perspectiva coincide con la preocupación de analistas sobre las condiciones internas como principal obstáculo para que la economía crezca.