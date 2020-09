Tres cuartas partes de los trabajadores viven al día: SalaryFits

Una gran mayoría de trabajadores prácticamente viven al día, es decir, el pago que reciben lo distribuyen para cubrir sus gastos fijos, sin quedarles reservas para algún imprevisto, situación que se agudiza por la pandemia del Covid.

Los trabajadores presentan un estrés continuo porque no cuentan con ahorros y sus ingresos prácticamente ya tienen destino, dijo el CEO de SalaryFits, Gustavo Boletig.

Agregó que el 75% de los trabajadores en México enfrentan esta situación, algo que también es común en otros países.

Esta falta de recursos lleva a que se genere un estrés financiero porque los trabajadores recurren a préstamos que no necesariamente se otorgan a las mejores tasas.

"Los bancos tradicionales cuando más los necesitas no te lo dan, hay prestamistas como sociedades financieras que prestan a tasas de interés altísimas, y los agiotistas que prestan con condiciones abusivas", explicó.

Por ello, ante estos momentos en que el confinamiento por el Covid-19 generó una crisis económica y una reducción de ingresos es necesario tener una educación financiera que lleve a las personas "a saber el mínimo de recursos que necesita para poder sanear sus necesidades diarias", pero también deben de buscar fuentes de crédito con tasas bajas, como lo pueden ser los préstamos de nómina, como los de SalaryFits.

Para Boletig estamos en momentos en que las empresas deben de pensar en ofrecer préstamos a los trabajadores vía nómina, a través de plataformas tecnológicas que no impliquen mayor gasto para la empresa y que den las menores tasas de interés a los empleados, de manera que se evite el sobre endeudamiento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que por el Covid los trabajadores están sometidos a un mayor estrés, sobre todo los informales, los jóvenes, mujeres y migrantes.

"La gran mayoría de estos trabajadores no disponen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis en un escenario en que, además, las remesas pueden sufrir una fuerte contracción", el otro gran problema es que muchos trabajadores formales "ya no reciben ingresos o los reciben de manera parcial", dijo el organismo.

Muchas familias al reducir sus ingresos buscan el endeudamiento o la venta de sus bienes, dijo la Cepal en un estudio especial: "El desafío social en tiempos del Covid-19", en el que explicó que las personas de estratos medios y altos pueden recurrir a vender sus activos para sostenerse.

Sin embargo, "hay una proporción considerable de hogares que mantiene sus condiciones de vida sobre la base del endeudamiento por lo que una caída significativa de sus ingresos podría provocar sobreendeudamiento y la pérdida posterior de sus activos", expuso la Cepal.