Tribunal confirma freno al acuerdo de Cenace sobre plantas de energía

Un tribunal federal confirmó el freno al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impide el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México confirmó una suspensión definitiva concedida a la empresa Parque Fotovoltaico-BNB Villa Ahumada Solar.

Esta es la primera vez que un tribunal federal se pronuncia sobre la vigencia de las suspensiones concedidas por jueces de Distrito especializados en la materia.

El colegiado precisó que la suspensión tiene efectos para que las autoridades no ejecuten el acuerdo, no así para que las empresas puedan "inyectar" energía al SEN.

Esto, debido a que el Cenace argumentó que las suspensiones permiten a las empresas generar energía eléctrica y con ello podrían producir el colapso del SEN al no poder almacenarla y esto, derivaría en posibles "apagones".

Añadió que el acuerdo se emitió en términos de la Ley de Seguridad Nacional, pero el tribunal indicó que esa legislación no fue impugnada en el amparo sino los acuerdos que se emitieron luego de diversas fallas producidas en el SEN, pero no en atención a un "supuesto exceso de oferta de energía eléctrica que no se pueda distribuir por falta de demanda de los consumidores", como afirmaba el Cenace.