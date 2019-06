Trump amenaza con aplicar aranceles a China si no se reúne con Xi en el G20

"China quiere llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo más que yo", afirmó Trump en una entrevista con la cadena CNBC, en la que remarcó que de no verse con Xi en el G20 la nueva ronda de aranceles entraría en vigor de manera inmediata.



Una vez más, insistió en la efectividad de los aranceles ya que ponen a EE.UU. en "una tremenda ventaja competitiva" y citó el pacto alcanzado este fin de semana con México para reforzar el control migratorio bajo la amenaza de imponer aranceles a su vecino del sur.



"Ahora mismo, China está siendo absolutamente diezmada por empresas que están saliendo de China, marchándose a otros países, incluido el nuestro, porque no quieren pagar los aranceles", agregó.



En mayo, Trump elevó los aranceles a las importaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares al 25 % y amenazó con gravámenes similares al resto de las importaciones del gigante asiático si no alcanzaba un acuerdo con Xi en el G20.



En este sentido, criticó de nuevo a la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. por subir los tipos de interés en cuatro ocasiones en 2018 al apuntar que socava su capacidad de negociación con Pekín.



"Desde luego, no me escucharon porque cometieron un gran error: elevaron los tipos de interés demasiado rápido", aseveró al indicar que, en cambio, China ha estado inyectando dinero para estimular su economía.



"No hay que olvidarse: el presidente de la Fed en China es el presidente Xi, y puede hacer lo que quiera", remarcó.



A lo largo de este año, el banco central estadounidense ha mantenido sin cambios el precio del dinero y asegurado que continuará con un enfoque "paciente" en lo que se refiere a política monetaria.



El próximo encuentro de la Fed se celebrará el 18 y 19 de junio.