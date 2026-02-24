UE pausa acuerdo comercial con EU

Fráncfort, Ale.- Funcionarios europeos presionaron el lunes para que se aclare cómo afectará al acuerdo que concretaron el año pasado con Estados Unidos el anuncio del presidente estadounidense de un arancel global del 15%, y los legisladores de la Unión Europea pusieron en pausa la ratificación del pacto hasta obtener claridad.

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo pospuso una votación sobre la ratificación después de que el mandatario Donald Trump afirmara que impondría el nuevo arancel, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara el uso de una ley de poderes de emergencia para fijar nuevos impuestos a las importaciones. Trump recurrió entonces a otra sección de la legislación comercial para justificar la imposición de la tasa global del 15%, que entra en vigor este martes.

La posición de la UE se expresa en cinco palabras: "Un trato es un trato", manifestó el portavoz de la comisión, Olof Gill. "Así que ahora simplemente le estamos diciendo a Estados Unidos que depende de ustedes mostrarnos con claridad qué camino tomarán para cumplir el acuerdo".

El acuerdo entre Estados Unidos y la UE contemplaba un tope del 15% a los aranceles sobre la mayoría de las importaciones de bienes europeos, mientras que los aranceles sobre los bienes industriales de Estados Unidos se reducirían a cero. Aunque el acuerdo representó un aumento arancelario respecto del promedio anterior de 4,8%, también dio certidumbre a las empresas para que pudieran planificar, un factor al que se atribuyó haber ayudado a Europa a evitar una recesión el año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dado que la nueva tasa del 15% anunciada el sábado se aplicaría por encima de los aranceles anteriores, rompería el techo arancelario acordado, señaló Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. Los legisladores aplazaron una votación en comisiones sobre el acuerdo que estaba programada para el martes.

Aunque la decisión de la Corte Suprema no afectó directamente los acuerdos bilaterales, estos se negociaron usando como palanca amenazas de imponer los aranceles ahora invalidados. Sin embargo, reabrir esos acuerdos podría resultar contraproducente porque Trump ha dejado claro que buscará aranceles al amparo de otras leyes distintas de la que la Corte Suprema dijo que no podía aplicar.