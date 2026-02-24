logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Ultrarricos multiplican por cuatro su fortuna

En 2025, la fortuna conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó los 3.9 billones de pesos

Por El Universal

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Ultrarricos multiplican por cuatro su fortuna

Ciudad de México.- Los milmillonarios del país nunca habían sido tan ricos como hoy. En 2025, la fortuna conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó la cifra histórica de 3.9 billones de pesos, la más alta desde que se tiene registro, multiplicándose 4.2 veces desde 1996. Así los señala el más reciente informe de Oxfam México, titulado Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder.

La organización indica que el 1% de la población mexicana percibe 35% del ingreso total de la economía y posee el 40% de la riqueza privada nacional, además es responsable del 23% de las emisiones contaminantes.

En contraste, 18.8 millones de personas en el país no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones vive con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.

El informe enfatiza que las fortunas acumuladas por los ultrarricos influyen directamente en la política pública del país. "El poder económico de los ultrarricos, que se refleja en el tipo de infraestructura social y productiva en la que invierten, hace que tengan, de facto, un poder de veto sobre el modelo de desarrollo de nuestro país y pone en riesgo nuestro futuro democrático", señala Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.

Entre 1996 y 2025, Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina y el Caribe, aumentó su fortuna más de ocho veces. Desde 2020, su riqueza creció 66%, acumulando 107 mil 100 millones de dólares, el mayor monto en su historia. Con un crecimiento diario de 23 millones 650 mil 891 dólares, equivalentes a 273 dólares por segundo. "Slim obtiene en un abrir y cerrar de ojos lo que una persona con salario mínimo tarda 19 días en conseguir", advierte el comunicado sobre el informe.

No obstante, el ganador desde la pandemia entre los milmillonarios fue Germán Larrea, al multiplicar su fortuna 2.4 veces desde 2025. 

