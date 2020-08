Urge gobernador de Tamaulipas a modificar Ley de Coordinación Fiscal

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, urgió a modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que las entidades que más aportan impuestos, como aseguró es el caso de Tamaulipas, reciban en reciprocidad más recursos de la federación.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la Octava Zona Militar, el mandatario local señaló que la conformación de 10 entidades en la Alianza Federalista no es con el ánimo de confrontación con el gobierno federal, sino para buscar soluciones.

"Resulta urgente modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados altamente productivo sigan creciendo y aportar recursos a las entidad con mayor pobreza, de las que somos hermanos y compatriotas solidarios y si se trata de cambiar la formula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la federación, tiene que recibir más como es el caso de Tamaulipas".

Y agregó: "Estoy convencido que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas, por eso confió en que será atendida esta petición, que por cierto hemos hechos un grupo de gobernadores para dialogar con usted presidente, solo con el hecho de recibir reciprocidad con los estados que más aportan recursos, en este caso impuesto a la federación".

El mandatario estatal dijo que: "De ninguna manera debe de verse como una amenaza, sino como una propuesta, para encontrar justo con la federación soluciones a los problemas que enfrentamos".

Manifestó que México requiere la unidad, así como la capacidad de voluntad de todos los actores políticos "especialmente en estos momentos en lo que estamos enfrentando crisis, diferentes crisis como la pandemia del Covid-19, como también el serio problema de desaceleración económica. El diálogo abierto, franco nos permitirá ver que unidos podemos mejorar".

García Cabeza de Vaca aseguró que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se encuentra en los primeros lugares de combate a la inseguridad , puesto que el estado se ubica en el lugar 25 del ranking de incidencia delictiva, "pero esto no es casualidad sino es del resultado de la colaboración entre instancias locales y federales".

Aseguró que en el estado se lucha contra la delincuencia organizada no es solo contra un grupo criminal, sino contra todos y muestra de ello, señaló, es la detención de integrantes de es todos los cárteles.

Detalló que para enfrentar el Covid-19, el gobierno estatal ha destinado más de 900 millones de pesos para hacer frente a esta pandemia.