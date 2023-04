Urgen a garantizar derechos de repartidores de apps

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Las plataformas digitales que ofrecen servicio de entrega de alimentos o de transporte, entre otros, no ofrecen condiciones justas a sus trabajadores, por lo que es urgente que se implementen acciones que garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales, reveló el estudio Fairwork México en alianza con el Centro de Solidaridad, México.

A nivel México, en alianza con el Centro de Solidaridad/Solidarity Center y el equipo de investigación, se analizaron nueve plataformas (Uber, Uber Eats, DiDi, DiDi Food, Rappi, Cabify, inDrive, Jokr y Mercado Libre), en dónde no se pudo demostrar que las empresas analizadas otorguen condiciones laborales dignas mínimas a sus trabajadores.

"Las puntuaciones de la tabla de resultados de Fairwork México 2023 ponen de manifiesto la urgencia de implementar acciones que garanticen unas condiciones laborales dignas mínimas para todas las personas que se dedican a la economía de plataformas en el país.

"De las nueve plataformas laborales digitales analizadas, no pudimos otorgar puntos a ninguna de ellas", detalló Kruskaya Hidalgo, investigadora Fairwork México - Centro de Solidaridad.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el país hay aproximadamente 250 mil personas trabajando como repartidores en el país y se prevé un incremento de 80 mil más para 2025. En tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó hasta 500 mil trabajadores en este sector.

En 2022, más de 6.8 millones de personas realizaron al menos una compra de alimentos y bebidas por internet al año, lo que pone de manifiesto la importancia del sector de las plataformas en México, en términos de mano de obra, consumo, y su potencial de crecimiento.

El estudio advierte que a partir del diálogo que se establezca con las plataformas y autoridades se pueda trabajar en la mejora de las condiciones laborales de estas personas trabajadoras.

"Para el Centro de Solidaridad es de vital importancia explorar los nuevos escenarios del trabajo marcados por la tecnología. La situación particular de los trabajadores de plataformas digitales es una antesala preocupante del futuro del trabajo y requiere de la lucha y solidaridad de toda la clase trabajadora", advirtió Paolo Marinaro director en México del Centro de Solidaridad.

----Avances tecnológicos representan retos en materia sindical

Además, señaló que "los avances tecnológicos presentan retos en torno a la transformación sindical, es momento de generar nuevas metodologías y abarcar a otros sectores laborales no tradicionales que no están dentro de las lógicas convencionales del trabajo".

Actualmente hay 21 iniciativas de reforma legal en el Congreso y, aunque algunas responden a las demandas de los trabajadores, ninguna da una respuesta integral a todas las propuestas hechas colectivamente por una alianza de trabajadores de plataformas frente a un "Manifiesto piso mínimo".

Fairwork es un proyecto dirigido por el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín, el cual ofrece una serie de puntuaciones que miden la calidad del trabajo en las plataformas digitales.

Los pilares en los que se basa la evaluación de Fairwork son pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa (a través de sindicatos).

El objetivo de este análisis es demostrar que en la economía de plataformas es posible conseguir empleos de calidad. Y sirve como línea de base ante las posibles modificaciones legales que se encuentran en marcha.

La red de investigadores califica anualmente plataformas en 38 países, en los cinco continentes.