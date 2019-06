Ven probable cobro de arancel a partir de 10 de junio

A pesar de las negociaciones entre el gobierno de México y de Estados Unidos (EU), el escenario probable es que el lunes próximo se inicie con el cobro del 5% de aranceles contra los productos mexicanos que se exporten al mercado estadounidense, coincidieron presidentes de cámaras de comercio, entre ellas la Cancham, Comce y Cámara de Comercio México-EU.

Afirmaron que al menos por unas semanas se aplicará un arancel de 5%, pero descartaron que se pueda llegar al 25%.

El presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, José García Torres, dijo que "tenemos que resignarnos para el cobro de aranceles en los primeros 15 días", cuando menos, por lo que una solución radical sería que por unos días no se exportara nada, "Una solución loca, mejor, es que se paren todas las fronteras y que no cruce nada de México a Estados Unidos y es una posibilidad a menos que venga algo muy relevante, sería una solución particular, pero nunca he visto que ocurre algo similar y permitirá que no entre en vigor la aplicación", expuso.

Mientras que el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruíz Huarte, dijo que "afectaría a muchos sectores y esto es lo que creo que nos va a defender a los empresarios, frente al congreso, gobernadores y comunidad americana general".

Además de que habría afectaciones a la inflación y a la economía mexicana, añadió Huarte durante la conferencia de Expo Carga.

El presidente de la Cámara de Comercio del Canadá (Cancham), Armando Ortega, dijo que lo más probable es que se inicie con el cobro de arancel de 5%, pero "no veo cómo llegar al 25%".

Y recordó que firmas calificadoras como Goldman Sachs y las casas de apuestas británicas tienen un consenso de que EU sí comenzará a cobrar aranceles.

Por su parte el presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), Humberto Vargas, dijo que en estos últimos días registraron un incremento en la salida de carga de México a EU, de diversas industrias, como la del tequila, ya que los usuarios buscan exportar más antes de que se aplique el arancel del 5%.

Sin embargo, afirmó "hoy nos están avisando con 10 días de anticipación, lo que logísticamente podría ser complicado reaccionar con este período de tiempo, pero, insisto, hay empresas que tienen interés en exportar como la tequilera".

La conferencia se dio a unas horas de que el presidente de EU, Donald Trump, dijera en conferencia de prensa desde Londres, que lo más probable sería que México pagará a partir del lunes 10 de junio un arancel de 5%, sino se ven acciones para frenar la migración. De acuerdo con la Casa Blanca el arancel subiría mensualmente hasta llegar al 25% en octubre.