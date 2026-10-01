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Vence plazo para registro de 13.9 millones de líneas

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Vence plazo para registro de 13.9 millones de líneas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy 30 de septiembre vence el plazo para que los usuarios de telefonía móvil con terminación "3" registren sus datos y eviten la suspensión del servicio.

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó lo anterior, y dijo que por ley, se deben vincular los datos personales a la línea celular, presentando el INE y la CURP ya sea presencial o virtualmente. Dicho organismo regulador explicó que hay 13 millones 991 mil líneas que deberán de registrar sus datos, de un total de 144 millones, de los cuales solamente se espera el registro de 120 millones.

      Lo que considera que hay aproximadamente 2.5 millones de líneas adicionales con la misma terminación que no se registrarán, como ha ocurrido con las terminaciones "0", "1" y "2", ya que en total la CRT estimó que quedarán 25 millones de líneas en desuso.

      El calendario oficial para ligar la información al número de celular comenzó con la fecha límite del 15 de agosto para la terminación "0", siguió con el 30 de agosto para el "1", el 15 de septiembre el "2" y al finalizar este mes se hará el corte con el número "3".

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