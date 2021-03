Venta de vehículos comerciales crecerá 13% en 2021: AMDA

Para este año, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) tiene la expectativa de comercializar 29 mil 920 vehículos comerciales, un 13% más respecto al 2020.

La expectativa es un poco más moderada de la que se tenía a finales del año pasado, pues enero fue un mes débil en ventas.

AMDA indicó que la importación de camiones usados provenientes de Estados Unidos así como la falta de financiamiento para los transportistas y las Pequeñas y medianas empresas, limita la comercialización de más vehículos comerciales.

En videoconferencia, Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, destacó que antes de la pandemia, México era el sexto mercado más grande de vehículos comerciales a nivel mundial superado sólo por Estados Unidos, China, India, Alemania y Brasil.

Pero con la pandemia, se limitaron mucho las compras de estos vehículos y ahora el rezago entre Brasil y México es más evidente.

El año pasado, en Brasil se vendieron cinco vehículos comerciales por cada 10 mil habitantes y en México sólo dos en esa misma proporción.

"Estamos monitoreando el mercado, hay situaciones que seguirán estando presentes como limitantes y es básicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia", comentó Rosales.

No obstante, de cara a la reactivación de la economía en Estados Unidos, agregó, se espera que la recuperación en el país no será homogénea para todos los sectores que conforman la economía.

Los enfocados en el mercado interno como el turismo, servicios y restaurantes, seguirán resintiendo los efectos de la pandemia, pero otros tomarán impulso como las manufacturas de exportación.

"Esas manufacturas estarán demandando mayores fletes por parte de las empresas transportistas. Se necesitarán renovar flotas y por eso, estamos centrados en el objetivo de que en 2020 las ventas rondarán las 30 mil unidades colocando al mercado con cifras superiores a las del año pasado", detalló Rosales.

Los vehículos comerciales son vanes, pick ups o camionetas que pueden llevar remolque o no y generalmente se utilizan para el transporte de personas y mercancías.

Actualmente, 406 distribuidores se dedican a la comercialización de vehículos comerciales, las cuales emplean alrededor de 20 mil empleados.

Jorge Martínez, presidente del Comité de Camiones de AMDA, agregó que este año también enfrentan el reto de que las plantas asignen suficiente producción destinada al mercado mexicano, ya que en Estados Unidos se están demandando muchos vehículos y las plantas tienen que cumplir ciertos compromisos de entrega, por lo que hay que "estar pujando" por el inventario.

El año pasado, se vendieron 27 mil 020 vehículos comerciales en el país, un 35% menos respecto a las 41 mil 953 unidades comercializadas en 2019.

Los vehículos comerciales representan 30% de las ventas totales de vehículos nuevos en el país.

En Canadá, las ventas disminuyeron apenas 14% con la comercialización de 44 mil 645 unidades; y en Estados Unidos disminuyeron 21%, al venderse 413 mil 199 vehículos comerciales.