Violencia reciente afectó a 881 autos asegurados

Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha recibido hasta ahora 881 reportes de vehículos asegurados y 104 reportes de daños a establecimientos derivados de los hechos violentos registrados entre el 22 y el 25 de febrero en distintas entidades del país, tras el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, "El Mencho".

De acuerdo con una actualización del organismo al 3 de marzo de 2026, hasta el momento se han podido estimar los daños de 765 siniestros, cuya cobertura asciende a 254 millones de pesos, monto que será cubierto por las aseguradoras conforme avance el proceso de reclamaciones, además de que seguirá actualizándose en los próximos días.

En el caso de daños sin autos, las aseguradoras han recibido 104 reportes, equivalentes a 14% del total de siniestros estimados. Dentro de este rubro se identifican 59 casos relacionados con incendios, 38 por robo y siete por saqueo, con un monto estimado de afectaciones por 10.9 millones de pesos.

Dentro de esta categoría destacan 544 robos de autos, que concentran la mayor parte de las pérdidas económicas, con una estimación de 237.2 millones de pesos, mientras que el resto corresponde a daños materiales, incendios y otros incidentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí