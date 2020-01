Vodafone abandona el proyecto de criptomoneda Libra de Facebook

El operador británico de telecomunicaciones Vodafone se convirtió este martes en el octavo socio "fundador" que abandona el polémico proyecto de criptomoneda de Facebook, Libra, que en principio debería lanzarse este mismo año.



Vodafone siguió así los pasos de PayPal, eBay, Stripe, Visa, MasterCard, Booking Holdings y Mercado Pago y se retiró de la Asociación Libra, anunciada en junio de 2019 con gran repercusión mediática y en la que quedan 20 miembros.



"Podemos confirmar que Vodafone ya no es miembro de la Asociación Libra. Aunque la composición de la Asociación pueda cambiar con el tiempo, el diseño de la tecnología y gestión de Libra garantiza que el sistema de pagos será resiliente", aseguró la organización en un comunicado.



Facebook y otras 27 organizaciones que entonces conformaban la Asociación Libra (entre ellas algunas tan destacadas como Visa, MasterCard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone y Spotify) anunciaron a mediados de junio pasado de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en WhatsApp y Messenger.



Libra no dependerá directamente de la empresa de Mark Zuckerberg, sino que será gestionada por la asociación, cuya sede estará en Ginebra (Suiza), y su valor estará respaldado por una cesta de activos subyacentes compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países.



El mismo día que se presentó el proyecto, varios congresistas de Estados Unidos pidieron que Libra sea investigada, y desde entonces han sido legisladores y organismos reguladores de todo el planeta, especialmente en este país y en Europa, quienes han expresado dudas o directamente rechazo a esta iniciativa.



Algunas de las voces que se han opuesto más frontalmente a Libra han salido desde Francia, cuyo ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, subrayó en julio que la criptomoneda de Facebook no reúne los requisitos para su lanzamiento y reafirmó su rechazo a que cualquier compañía privada tenga la posibilidad de crear una moneda equivalente a las soberanas.