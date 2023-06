Volaris opera con normalidad, tras amago de huelga

A-AA+

Volaris informó que hasta las 12:00 horas de este viernes 2 de junio, ha operado 159 vuelos con un factor de ocupación de 86.4%, transportando a más de 20 mil clientes.

Y al final del día, prevé haber operado 553 vuelos y transportado alrededor de 80 mil clientes en toda su red de rutas en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

"Como lo dio a conocer ayer el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (S.T.I.A.), mismo que ostenta la titularidad sindical del personal de Volaris, éste no ha promovido ningún procedimiento de huelga o paro de labores en la aerolínea.

"La empresa se ha visto envuelta en una campaña de desprestigio mediante llamados anónimos y fuera de la representación sindical, por lo que la información carece de veracidad y no hay ninguna negociación formal en curso", indicó la compañía en un comunicado.

No obstante, la aerolínea reiteró que mantiene el diálogo y comunicación permanente con sus empleados y el sindicato.

Además, la empresa está notificando a los clientes, vía correo electrónico y en sus canales digitales sobre la normalidad en la operación de los vuelos para garantizar que lleguen a su destino.