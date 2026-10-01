Volkswagen busca reducir costos y ajustar plantilla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria automotriz atraviesa la transformación más profunda de su historia. Las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales y la creciente competencia, principalmente procedente de China, están afectando a todo el sector y han agravado significativamente la situación financiera de Volkswagen AG (VW) durante los últimos años.

Ante este panorama, representantes de Volkswagen AG e IG Metall se reunieron hoy en Hannover, Alemania, para conversar sobre la reapertura del Acuerdo Colectivo para el Futuro para concluir con el convenio colectivo y agotar todas las opciones para reducir la plantilla laboral de forma socialmente responsable, informó la compañía en un comunicado.

El Acuerdo contempla este proceso ante cambios significativos en los supuestos o en las condiciones económicas que sirvieron de base para el acuerdo del 1 de enero de 2025.

Arne Meiswinkel, director de Recursos Humanos de la marca Volkswagen y miembro del Comité Ejecutivo Ampliado, señaló que, durante los últimos 18 meses, el entorno económico de la industria automotriz y, por consiguiente, también el de Volkswagen, ha experimentado un cambio profundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estos cambios en el mercado son de carácter estructural y de gran alcance. Entre otros factores, los fabricantes chinos están incrementando su presencia en Europa con exportaciones a precios competitivos.

"Esto ha generado una enorme presión sobre los precios y ha intensificado significativamente la competencia", mencionó.

Por ello, se implementarán las medidas del Plan de Futuro (Visión Objetivo del Grupo 2030) de manera rápida y sistemática para fortalecer la competitividad de VW.