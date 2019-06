Walmart, multado con 282 mdd por prácticas corruptas en el extranjero

La empresa multinacional Walmart deberá pagar una multa de 282 millones de dólares para poner fin a una investigación por posibles prácticas de corrupción de la cadena en países como México, Brasil, India y China, informó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Según el acuerdo alcanzado con las autoridades, la cadena minorista pagará 144 millones de dólares a la SEC y los restantes 138 millones al Departamento de Justicia para resolver una investigación sobre posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (ley de prácticas corruptas en el extranjero).

La SEC, con sede en Washington D.C., anunció este jueves que la multinacional no "operó un programa anticorrupción satisfactorio por más de una década, mientras la cadena minorista experimentaba un rápido crecimiento internacional", reportó el diario The New York Times.

Como parte del acuerdo, alcanzado este jueves en una corte federal en Alexandria, Virginia, la subsidiaria brasileña de la cadena de supermercados se declaró culpable de realizar pagos a una intermediaria conocida como "la hechicera" por su capacidad de conseguir con mucha rapidez los permisos para construir tiendas.

La multinacional, cuyas presuntas prácticas ilegales en el extranjero eran investigadas desde 2012, aseguró que ahora cuenta con un amplio programa anticorrupción.