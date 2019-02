Euforia en la Plaza Río de Janeiro, de la colonia Roma, por el Oscar

Notimex

Con gran emoción y euforia cientos de personas invadieron la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, para ver la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de los premios Oscar a lo mejor de la cinematografía del año, con la ilusión de que la película “Roma” se lleve al menos una estatuilla.

“Llegué desde las cuatro de tarde para ver la transmisión de los premios, porque estar en la colonia en donde se desarrolla la historia de la película ‘Roma’ es algo increíble y único. Además, no solo se trata de ‘Roma’, se trata de México y Yalitza es nuestro orgullo mexicano”, dijo Lidia González en entrevista con Notimex.

En la plaza fueron colocados varios reflectores y tres pantallas gigantes para que la nonagésima primera edición de esta ceremonia pueda ser vista desde diferentes ángulos por la gente que sigue llegando al lugar.

Como una gran fiesta mexicana, todos sonríen, se saludan y hablan entre sí, sin importar si se conocen o no, solo para expresar su incertidumbre y ansiedad por saber si el largometraje de Cuarón ganará alguna de las 10 categorías a las que ha sido nominada su cinta.

“Yo ya no puedo esperar, quiero que empiecen… Deseo que gane Yalitza, es un gran orgullo que ella esté ahí, representándonos, representando a un país. Y si no gana, no importa porque ella ya puso el nombre de México en alto y eso es algo invaluable”, declaró a su vez Érika Escamilla.

Son varias las familias con bebés en brazos y sus perros con correas que buscan un lugar adecuado dónde sentarse, con la confianza de que el lugar está seguro con los elementos de seguridad pública, ambulancias y el equipo de trabajo desplegado para ayudar a la organización del lugar.

“Yalitza está en el corazón de los mexicanos”, afirmó Óscar Silva muy emocionado al ver en la alfombra roja a la joven mexicana; su comentario parecía repetirse entre los cientos de personas de todas las edades que se han congregado en la Plaza Río de Janeiro.

Como invitados especiales se encuentran personalidades que viven en la delegación Cuauhtémoc, trabajadoras domésticas y vecinos de la colonia Roma, los cuales llegaron en automóviles de los años 60 y 70; otros muchos decidieron vestirse con la moda de esa época.

A la gran fiesta se han unido turistas de diferentes partes del mundo, quienes se asombran de lo que está pasando tanto en la plaza, como en que otorga la 91 edición de la entrega de los reconocimientos que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadunidense.

“Nosotros somos de la Unión Americana y apoyamos a la película de ‘Roma’, nos pareció maravillosa, espero que gane. Representa no solo la cultura mexicana, sino de todo el mundo, en Estados Unidos se viven las mismas historias que cuenta la cinta”, aseveraron Jennifer Jonnes y Mark Swartz.

“Yalitza es una excelente actriz, creo mejor que muchas, por su naturalidad”, añadió Mark, sorprendido de la gran conmoción que se está viviendo en las calles debido a la proyección de la premiación.