74 años de Joaquín Sabina, el cantautor que se viró hacia la derecha

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Este domingo cumple 74 años Joaquín Sabina, un aclamado cantautor español que ha dejado un gran legado musical y que en meses recientes declaró que se ha virado hacia la derecha, en el tema de la política.

"Ahora ya no soy tan de izquierda precisamente porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando", expresó el intérprete de "Contigo", "Y nos dieron las diez", "19 días y 500 noches", entre otras.

Estas palabras fueron dichas por el propio artista a finales del año pasado cuando se presentó el documental "Sintiéndolo mucho", el cual es un retrato íntimo de su vida y está dirigido por Fernando León de Aranoa y rodado durante 13 años.

"De todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente; la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y el LGBT. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierda", mencionó el artista.

Sabina realizará este 2023 su gira titulada "Contra todo pronóstico", en el que por el momento cuenta con 29 fechas por América Latina y España, además tiene planeado grabar cuatro temas nuevos.

Su logró más reciente es el premio Goya que ganó este sábado durante la edición 37 de esta ceremonia que se llevó a cabo en Sevilla, gala a la que no pudo asistir, pero que triunfó en la categoría de Mejor canción original por el tema "Sintiéndolo mucho", que se incluye en el citado documental biográfico.

Joaquín Ramón Martínez Sabina, su nombre completo nació en Úbeda, España en el año de 1949, además de ser cantante y compositor es poeta; durante su adolescencia le encantaba leer mucho, tiempo en el que escribió sus primeros poemas y estuvo en un grupo de rock.

Durante la década de los años 80 ya contaba con gran popularidad, al hacer diversas giras por casi todos los países del continente americano, incluido el Auditorio Nacional en México, el Luna Park en Buenos Aires y en Viña del Mar.

En el 2020 llevó a cabo su gira "No hay dos sin tres", junto a Serrat que se tuvo que cancelar debido a una caída que tuvo Joaquín en el escenario Wizink Center de Madrid. En ese mismo año cuando la pandemia estaba en lo más alto nivel en el mundo se emitió la serie audiovisual "Pongamos que habló de Joaquín Sabina", mientras que hoy en día prepara los detalles para su gira de despedida.

Durante su trayectoria ha ganado diversos premios y distinciones como la Medalla de plata de Andalucía, la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, la Medalla de oro de la ciudad de Madrid, el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, entre otros.