Depeche Mode sacude a la CDMX y rinde homenaje a Fletcher

En un ambiente de celebración, pero también de nostalgia, fue como Depeche Mode apareció en el escenario del Foro Sol. Dave Gahan y Martin Gore fueron recibidos por un público que estalló de emoción al verlos tras cinco años de su última presentación en el país, esta vez convertidos en un dúo, tras el fallecimiento en 2022 del tecladista Andy Fletcher.

Con sonidos generados principalmente por Martin Gore en el sampler y la voz barítono de Dave Gahan, la lona que cubría el escenario se desplomó descubriendo la M gigante en representación del nombre de la banda. Las luces amarillas del escenario se encendieron y los 65 mil asistentes aplaudieron a los dos músicos en la tarima.

"My cosmos is mine" fue el primer tema, seguido de "Wagging tongue", con el que la energía del público aumentó con cada sonido emitido y súperpuesto por el sintetizador y el sampler, aunado a la voz profunda de Gahan.

Los gritos y la euforia que inundaron el recinto demostraron porqué los Depeche Mode son considerados como la banda pionera del rock electrónico. "Muchísimas gracias. ¿Están listos, Ciudad de México?", fueron las primeras palabras del vocalista, que no se detuvo mucho para cantar el tercer tema de su repertorio, que con una batería predominante dejó un poco de lado los sonidos sintetizados.

El baile aumentó gracias a la entrega de Gahan, quien se sacudía como si se tratara de un títere que estaba siendo manipulado desde lo alto del escenario. Con el tema "Wagging tone" se despojó del saco para rematar con un movimiento de rodillas al más puro estilo de Elvis Presley.

La guitarra de Gore con sus solos más agudos ayudó a que la música penetrara cada vez más con cada remate de tarola del baterista. El que terminó por encender los ánimos fue el sintetizador, emitiendo una de las melodías más famosas de la banda, "Walking in my shoes".

De ese rock duro pasaron nuevamente a un momento más tranquilo con "Sister of night", tema con el que Gahan aprovechó para sacar algunos movimientos de cadera, acompañado de la iluminación, que caía como lluvia sobre la tarima. Su voz pareció no mermar pese a sus más de 40 años de trayectoria y también dio algunos pasos que emulaban bailes de jazz y hasta de ballet.

A cada movimiento lo respaldaron aplausos y gritos, y al ritmo de "Everything counts", bailó por el pasillo luciendo su chaleco rosado con negro. "Canten todos conmigo, México", les decía.

"Buenas noches", quiso decir Gaham en español antes de interpretar "Precious", canción que acompañaron las palmas del público. Gore hacía sonar la melodía nostálgica de la canción al tiempo que Dave movía caderas al ritmo de las tarolas, ante los gritos de los asistentes, quienes se emocionaban por su divertida forma de disfrutar cada canción.

Luego de quitarse la camisa y dejarse sólo el chaleco, Dave interpretó "Soul with me" acompañado por el piano, momento en el que todo el estadio encendió las luces de sus celulares.

Con el tema de su nuevo disco Memento Mori, "Ghosts again", el dueto británico le interpretó a Andy Fletcher: "El cielo está soñando/Pensamientos sin pensar, mis amigos/Sabemos que todos seremos fantasmas de nuevo", cantó Gahan.

Rinde homenaje a Fletcher

Había avanzado ya la mitad del concierto de la banda británica en el Foro Sol, ya se habían coreado varios clásicos, pero la noche no podía redondearse sin recordar al miembro del grupo que falleció en 2022, Andrew Fletcher.

Y así lo hizo el grupo mientras sonaba el tema "World in my eyes", proyectando la imagen de quien fuese uno de los principales compositores de las canciones de Depeche: Andrew Fletcher.

En la imagen que podía verse en las dos pantallas grandes a los costados del escenario, se vio a Andy primero con los ojos abiertos, después los tuvo cerrados hasta que se tapó un solo ojo al finalizar la canción.

Andy "Fletch" Fletcher, tecladista de la banda por más de 40 años falleció en mayo de 2022, tenía 60 años, una persona cercana a la banda dijo que Fletcher falleció de causas naturales en su casa en Gran Bretaña. La persona habló bajo condición de permanecer en anonimato por no estar autorizada para hacer declaraciones públicas.

La proyección no fue todo, ya que el público levantó pancartas con el nombre de Andy, algunas más grandes que otras, muchas del mismo tamaño en una organización masiva para recordar a uno de los miembros más importantes de la agrupación.

Pero no podía recordar de mejor manera que cantando sus composiciones más icónicas, ni más ni menos que "Never let me down again", "Enjoy the silence", y la última canción de la primera de tres fechas que dará el grupo en el país "Personal Jesus".

Así, con una entrega total del vocalista Gaham, que fue respaldada por los miles de seguidores, terminó el concierto de la banda que regresa este 23 y 25 de septiembre a concluir su paso por México como parte de la gira de su último disco "Memento Mori".