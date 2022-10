A 18 años de "Hombre en llamas", Dakota y Denzel se reúnen

A-AA+

El 2022 fue un gran año para los amantes del cine. Entre los estrenos, anuncios, colaboraciones y regresos de grandes artistas a la pantalla grande, hubo una noticia en particular que logró captar la atención de los integrantes más nostálgicos de la audiencia: la reunión de Dakota Fanning y Denzel Washington, el dúo que logró enternecer al mundo entero poco menos de dos décadas atrás. Luego de protagonizar Hombre en llamas en el 2004, los artistas se reencontraron para compartir cartelera una vez más en "The Equalizer 3".

A mediados de la década de los noventa y siendo apenas una niña, Dakota Fanning dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación. A fuerza de apariciones en publicidades y de papeles secundarios en populares tiras de televisión, empezó a hacerse un nombre dentro de la industria. Pero, a principios del siglo, se despidió de los roles pequeños que casi rozaban el trabajo de extra al ser seleccionada para protagonizar su primer film.

Este fue, nada más y nada menos, que "Mi nombre es Sam" en donde, junto a Sean Penn, representaron la historia de un hombre con discapacidad mental que luchaba por la custodia de su hija. Gracias a ese rol y con tan solo siete años, Fanning se convirtió en un peso pesado de Hollywood.

A partir de ese momento, trabajó en mega producciones codo a codo con renombradas figuras del espectáculo y, dentro de esa lista, incluyó al mismísimo Denzel Washington. "En Hombre en llamas", película estrenada en el 2004, el actor afroamericano y la voz detrás de "Coraline" se reunieron para interpretar a un exagente de la CIA que luchaba por rescatar a la hija de un millonario tras ser secuestrada.

Demás está aclarar que la química entre ellos fue inmediata y que, pasado el estreno, ambos dejaron en claro que les encantaría vivir esa experiencia nuevamente.

"Es un amor, como verán si ya has hablado con ella. Es una mujer joven y brillante y es un placer estar cerca de ella. No puede no gustarte", manifestó Washington en diálogo con IGN en su momento. Y agregó: "Dakota es una niña, pero es una actriz maravillosa. Y eso es lo que estábamos haciendo juntos: actuar".

En cuanto a ella, admitió que su coestrella "era tan agradable que no podía esperar a ir a trabajar todos los días para verlo". Y aseguró que quería ser cómo él cuando fuese grande.

Finalmente, la vida les dio la oportunidad de cumplir su deseo de reencontrarse en los sets de grabación y, a mediados de junio del 2022, anunciaron que ambos serán parte de la tercer entrega de "The Equalizer". Lo poco que se sabe del film dirigido por Antoine Fuqua es que se estrenará en septiembre del 2023, que volverá a poner a Denzel en el rol del aclamado Robert McCall y que el elenco contará con la presencia de la actriz Gaia Scodellaro.

Este sábado trascendieron las primeras imágenes de la etapa inicial de grabación, la cual tuvo lugar en las costas de Amalfi. A pesar de que las fotos no sumaron contexto sobre la trama, las sonrisas de Fanning y de Washington demostraron que están más que emocionados de volverse a ver.