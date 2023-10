A 4 años de la partida de José José, polémica en su familia continúa

José José

dejó un legado con sus canciones que año con año sigue siendo recordado, no solo por su fans, también por sus hijos José Joel y Marysol Sosa. Este año no será la excepción, pues el mayor de los hermanos tiene pensado celebrar en Azcapotzalco, lugar de nacimiento del "Príncipe de la canción", como ya es tradición.Pero el recuerdo del intérprete de "Almohada" sigue estando empañado por la polémica que envuelve a su familia y que se ha desatado por la herencia y los derechos sobre la imagen del cantante, conflicto que comenzó cuando todavía estaba con vida.falleció el 28 de septiembre del pasado 2019, en Florida a causa de varias complicaciones de salud que desarrolló el cáncer de páncreas al que se enfrentó por varios años, pero su partida también estuvo rodeada del escándalo pues se señaló a su hija menor, Sara Sosa, de negligencia y abandono: "Cuando mi padre viene a México por una segunda opinión del cáncer que tenía, decide quedarse aquí, pero en ese momento Sarita estaba fraguando todo lo que sabemos que hizo después" dijo José Joel en ese entonces en entrevista para El Universal.Recordemos que Sara convenció al cantante de regresar a Estados Unidos, donde pasó sus días en completo misterio pues los hermanos Marysol y José Joel no tuvieron acceso a él: "Lo convence y se lo lleva. Incluso a mi me vuelan a Miami para quitarme del camino la gente de la televisora con la que hicieron la dichosa serie. Ahí es cuando se llevan a mi papá a la mala, en ese momento todos pensamos: pues lo están haciendo firmar papeles, entonces el primer paso con los abogados fue cómo llegar a mi papá", contó.Pero los problemas apenas empezaban, Joel acusó a su hermana menor de esconder el cuerpo, pues no fue hasta varios días después de su muerte que pudieron hacerse los funerales correspondientes: "Metió hasta el servicio secreto, el FBI, casi salgo esposado del recinto, finalmente mi padre fallece, también se presentó el problema de que escondieron el cuerpo y demás, y desde entonces es que la niña sigue escondida, con la cola entre las patas".El pleito entre los hermanos y las exesposas del cantante se intensificó cuando se disponían a repartir los bienes, pues mientras la familia Sosa Salazar negó la existencia de cualquier documento con la última voluntad del artista, en México, la familia Sosa Noreña destapó un testamento donde quedaba como única heredera la señora Anel Noreña."A pesar de que él se fue para allá, que pagó la casa donde ahora están ahí metidos, ni siquiera esa casa la puso a nombre de su familia de allá, esa casa la dejó a su nombre, pero son cosas que recién se están acomodando, y todo empieza a caer en su lugar para ahora sí ir a buscar a Sarita y que responda por todo lo que hizo con mi padre", agregó José Joel."Si la voluntad de mi padre hubiese sido otra yo no hubiera peleado nada, pero él dejó las cosas así, y esta gente nomás está buscando de dónde colgarse", añadió.Pero las cosas poco han avanzado desde entonces, actualmente el proceso se encuentra definiendo quien puede utilizar la marca depues no estaba nada en orden."Mi padre fue muy generoso muy dicharachero y pues el que quería hacer la gorra con su nombre y venderla lo hacía, pero nos damos cuenta que así como hay gente buena también hay gente mala que busca aprovecharse de eso por eso queremos dar un orden para que se utilice de forma correcta la marca", detalla José Joel.En cuanto al tema de las regalías comono es compositor de sus temas es un área que ya no les pertenece a ellos por lo que todas las canciones que interpretó su padre, cualquiera siempre y cuando pague regalías podrá seguir interpretando esas canciones.Sin embargo, ahora que todo comenzaba a caer en su lugar, el distanciamiento entre Marysol Sosa y Anel Noreña se agudizó en lo que hasta ahora había sido un núcleo fuerte ante los problemas legales provocados por la familia deen Miami."Son problemas personales, problemas de mujeres que ellas tienen que arreglar, por ahora Marysol ha tomado la decisión de distanciarse pero el día que ella regrese todo va seguir como había sido y vamos a seguir el maravilloso legado de mi padre juntos".Así en medio de estos conflictos han pasado ya 4 años del fallecimiento de, e incluso otros nombres como el de Sergio Mayer han salido en el conflicto."El señor no tuvo nada que ver en cosas de la marca de mi padre pero abrieron un canal de Youtube donde se subieron muchas cosas de mi padre y que el mañosamente pues le dijo a mi padre todavía en vida que lo manejaría, pero también esa parte del contenido digital es otro rubro que tenemos que ir aclarando en este proceso", concluyó José Joel.