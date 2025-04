Alcalde de Hermosillo busca prohibir narcocorridos

HERMOSILLO

, Son. (EL UNIVERSAL).- Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de, informó que pidió al secretario del Ayuntamiento una revisión jurídica para determinar el mecanismo legal que prohíba los "

" o las canciones que hagan apología del"Nosotros en, no queremos que este tipo de corridos sean la fuente de inspiración de niñas, niños y jóvenes", externó.Como autoridad -dijo-, nos regimos por leyes y por reglamentos, no se trata solamente de lo que el Presidente Municipal quiera o piense, se trata de lo que las facultades tenemos que tenemos al respecto."Por eso le pedí al secretario del Ayuntamiento, que hiciera una revisión jurídica para ver cuál sería el mecanismo legal para evitar que ese tipo de corridos los vivamos aquí en", aseguró.Se había contemplado que este tema se incluyera como lo hizo Chihuahua, en la Ley de Ingresos, en donde hay una sanción administrativa.Si bien, no se puede restringir el contenido de este género musical desde el municipio, el alcalde indicó que en lo personal no está de acuerdo."Yo estoy en contra de los, a mí me parece que no es un ejemplo que debemos de promover por nuestra ciudad", enfatizó."No quiero que las nuevas generaciones se inspiren en personajes, qué sólo se dedican a delinquir, y que no es el tipo de sociedad que queremos construir en", reiteró el alcalde de la capital de Sonora, Toño Astiazarán.