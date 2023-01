A Jamie Lee Curtis le gustaría una secuela de "Un viernes de locos"

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Jamie Lee Curtis no rechaza la posibilidad de hacer una secuela de la exitosa cinta "Un viernes de locos", la cual protagonizó junto a Lindsay Lohan en 2003. Durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, la actriz fue cuestionada sobre el tema y reconoció, que al igual que Lohan, a ella le encantaría volver con esta historia, pero ahora desde otra perspectiva: "Estoy más que lista, sí, absolutamente", dijo la actriz de "Halloween", en entrevista con la revista Variety.

Respecto a cuándo podría llegar este proyecto a los cines, y aunque todavía no hay nada confirmado, Jamie aseguró que Disney es quien tiene la última palabra en este tema, a pesar de que hay muchos entusiasmados con la idea de ver qué sucedió con la historia de la madre y su hija que cambian de cuerpos por un extraño conjuro: "Eso no depende de mí, creo que eso depende de Disney. Sé que Lindsay (Lohan) quiere hacerlo, yo también quiero", agregó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Curtis habla sobre el tema, a finales del 2022 reveló a la que ya había entablado algunas conversaciones para realizar la segunda parte de la famosa cinta.

Jamie Lee Curtis está nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por la película "Everything Everywhere All at Once", la cual definió como una historia de amor; además reconoció que durante el rodaje de esta película casi nunca estuvo en su camerino, porque ella siente que su lugar es estar siempre en el set.