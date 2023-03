A punto de su primer Auditorio, Natanael Cano con los pies en el piso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Después de haber sufrido aparatoso un accidente mientras practicaba motocross, el cantante mexicano Natanael Cano apareció públicamente en el lobby del Auditorio Nacional para anunciar sus próximas presentaciones que tendrá en el país.

Cano, todavía no ha podido recuperarse por completo de sus lesiones, es por ello que necesitó de un par de muletas para apoyarse al caminar; sin embargo, aseguró que los pasos que ha dado, profesionalmente hablando, son tan sólidos que a pesar de la fama, él se mantiene humilde.

"No me mareo porque es lo que me gusta, es lo que soñé, lo que soñé literalmente, entonces no te puedes cansar del sueño, como quiera te cansas un día o dos", dijo.

Asimismo, reveló cuál es la fórmula con la que ha logrado convertirse en el mayor exponente de su género, algo que para él significaba uno de sus sueños más grandes: "Seguimos en la carrera, si te fijas yo no trabajo tanto como otros grupos porque buscamos calidad, no cantidad; y echándole todas las ganas a toda la música", agregó.

Durante la charla también se dijo sumamente orgulloso de lo que ha logrado y de que el regional mexicano, gracias a los nuevos artistas como él, ahora sea conocido a lo largo y ancho del mundo: "Si se fijan en Estados Unidos están cantando corridos, ya tenemos gente de Europa cantando corridos; cosas que no se habían visto, que ningún artista del regional logró hacer y se está viendo en estos momentos. Creo que el regional mexicano es el género más fuerte ahorita".

"No existe otro género más fuerte del que estamos representando, me siento orgulloso de traer la bandera que la llevo cargando cinco años, ya voy a cumplir 22 (años)... empecé a cantar desde los 12".

Se debe a sus fans

Sobre su estado de salud, Cano aseguró que no siente la necesidad de tomarse un tiempo fuera de los escenarios, por el contrario, quiere continuar trabajando y ofrecer a sus fans el espectáculo que ellos se merecen: "Veo el show de artistas y puedo decir: no la arman, le falta la energía que tienen los corridos tumbados, así que no se van arrepentir jamás de compartir este momento conmigo, mis letras y mi música".

El joven también fue cuestionado sobre el video en el que supuestamente corre a un grupo de seguidores y aunque reconoció que es real, también habló sobre el contexto de lo que pasó: "Lo que pasa es que en Hermosillo es un pueblillo, una ciudad chiquita y yo estaba en el estudio de un compañero, es una cosita así cuatro por cuatro, con un micrófono y una computadora nomás y tenía afuera una multitud de gente y me desesperó de no poder grabar por el ruido".

A pesar de que les dijo que se fueran, los admiradores no se agüitaron, afirmó y a partir de ese día siempre que llegan pocos fans, siempre los atiende.