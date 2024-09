"¿A un amigo se le dispara en la cabeza?", reclama Ciro Gómez a AMLO

El periodista Ciro Gómez Leyva respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que lo llamara "mi amigo Ciro", preguntando a qué tipo de amistad se refiere.

En su programa de radio en Grupo Fórmula, Gómez Leyva reprocho que el presidente López Obrador lo ha insultado durante seis años y en cambio él "nunca, nunca, nunca" lo ha insultado.

"¿A un amigo se le insulta como me ha insultado usted? Durante seis años yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca, he señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté?".

Acusó que se le ha perseguido con amenazas fiscales y cuestionó al Presidente "¿eso se le hace un amigo, pues qué tipo de amistad?"

Gómez Leyva dijo que ya casi concluye el sexenio de López Obrador y aún sigue con la duda de saber quién fue y por qué le dispararon.

"¿A un amigo se le dispara la cabeza para matarlo, qué idea tiene usted de la amistad Presidente?", cuestionó.

Dijo que él sigue haciendo lo mismo desde el primero de diciembre de 2018, "tratar de hacer un buen programa de radio y un buen programa de televisión para tratar que nos escuche la mayor cantidad de personas posibles nos vean y nos escuchen".