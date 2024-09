El mundo de Elsa y Elmar en 'Palacio'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La cantautora colombiana Elsa y Elmar dice que "Palacio" es el álbum que le enseñó a no ocultarse y a mostrar más quién es.

Lo califica como un álbum audiovisual y para él realizó cerca de una decena de videos. Le habían dicho que era un proyecto muy ambicioso. Tan sólo la preparación para filmar los videos le tomó un año en el que por primera vez —tras álbumes como "Ya no somos los mismos", "Último y primero" y "Rey"— se sintió capaz de tomar la responsabilidad total. Como dice: "No había plan B para este álbum".

Aunque tiene su buena cantidad de música electrónica y pop, una de sus grandes fuentes de inspiración fue la guitarra acústica y la obra de cantautoras como Karen Dalton, lo que se refleja en los temas "sé xq sé" y "Querer así".

"'Querer así´ explora la muerte de nuestros familiares o seres queridos", dijo Elsa y Elmar en entrevista con The Associated Press. "´'sé xq sé' explora cuando le vemos el celular a nuestra pareja y encontramos problemitas, cajita de pandora... Se trata de la intuición, se trata de cuando uno tiene corazonadas, pero no hay cómo comprobarlo y recurre a métodos cuestionables".

En la canción se arrepiente de haberlo visto, pero también agradece no vivir en la ignorancia.

"Gigante" es otro de los temas con una dulce guitarra, en él se cuestiona su lugar en la industria musical y en el mundo, al aceptar que hay cosas que desearía, pero también honrar lo que se ha construido.

El álbum la encuentra siendo treintañera a dos años de terminar una relación tóxica de casi una década que, dice, la dejó con la autoestima en el piso. Pero también habla del proceso de reconstrucción, de cómo se siente replantear la vida y reconstruirse. En sus letras también habla de menstruar y de todo lo que implica ser mujer, incluyendo que la dejen en visto en conversaciones virtuales.

"Creo que en la era digital en la que vivimos, en este momento en que todo puede ser editado y todo puede ser controlado o lo que tú muestras, se me hacía refrescante y se me hacía inspirador hacer un proyecto que se sintiera muy impulsivo, muy de diversión, muy crudo", dijo. "'Palacio' es un documental de mi vida durante dos años".

Una de sus canciones se titula precisamente "Visto".

"Es otra de las emociones digitales de hoy en día, explora esta sensación tan horrible de cuando te dejan en visto; hay un TikTok muy bueno de Belinda de que a ella cuando la dejan en visto se encarga de que se arrepientan por haber hecho eso", dijo sobre esta práctica de recibir y leer mensajes, pero no dar una respuesta.

En "Drogada de emociones", en cambio, lo que existe en el plano imaginario se vuelve real, pues habla de manifestar realidades, un concepto de moda entre los jóvenes sobre decretar lo que uno quiere para su futuro. ¿El título de ´Palacio´ fue una manifestación para su próximo concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México?

"Sí fue", lo dice sin dudar. "Hacer este disco fue una manifestación. Ya lo estamos viendo realizarse".

Elsa y Elmar debutará en el palacio el 8 de noviembre.