Reacciones de los fans ante la trágica escena de The Last of Us 2

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El segundo episodio de la adaptación "The Last of Us 2" en la plataforma MAX ha causado revuelo entre la comunidad de fans y usuarios en redes.

La intensidad narrativa, los cambios respecto al videojuego original y, sobre todo, la trágica escena final con el personaje de Joel, han desatado un mar de comentarios.

Para muchos, este capítulo representa un antes y un después en la trama, no solo por lo que ocurre, sino por cómo se presenta visualmente.

A continuación, te contamos qué tan fiel fue al videojuego, qué escenas sorprendieron más y cómo reaccionaron los fans en internet. Cabe recalcar que esta nota contendrá spoiler, por ello se sugiere ver primero el capítulo.

¿Qué diferencias hay entre el episodio y el videojuego?

La serie ha sabido equilibrar la fidelidad al material original con nuevas propuestas narrativas. Si bien la interacción entre Ellie, Jesse y Dina conserva la esencia del juego, hay cambios clave en el encuentro entre Joel y Abby.

En el videojuego, Joel está acompañado de su hermano Tommy, pero en la serie, es Dina quien lo acompaña, y el contexto en que conocen a Abby es distinto.

Otro cambio es la introducción de una amenaza de infectados en Jackson, que no aparece de esa forma en el videojuego. Este añadido permitió escenas de acción que pusieron en peligro a varios personajes, entre ellos Tommy, quien se enfrenta directamente a un Bloater, una de las criaturas más temidas del universo The Last of Us.

La escena más impactante es, sin duda, la tortura de Abby a Joel. Aunque en el juego ya es una escena dura, la serie no escatima en mostrar cada momento, desde el disparo a la rodilla hasta los golpes que acaban con su vida.

Ellie presencia la escena, tal como sucede en el juego, y esta tragedia se convierte en el motor principal de la venganza que marcará el resto de la historia.

Las reacciones de los fans: entre la negación y la furia

Desde el estreno del episodio, las redes sociales se han llenado de opiniones. Muchos fans que no conocían el videojuego quedaron en shock con la muerte de Joel.

En plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Youtube, abundan los memes, los videos de reacción y también los comentarios de desaprobación hacia Abby.

Algunos jugadores veteranos han defendido la fidelidad de la escena, recordando que es un momento clave del juego. Otros, sin embargo, critican la forma en que la serie decidió mostrarlo de manera más gráfica y emocionalmente agresiva.

Lo cierto es que este segundo capítulo ha puesto a "The Last of Us 2" en el centro de la conversación digital, posicionándolo como uno de los shows más intensos de la temporada. La serie ha dejado claro que no tiene miedo de tomar riesgos narrativos.