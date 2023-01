Abogados de Gloria Trevi interponen demanda en contra de Chumel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas, los abogados de Gloria Trevi adelantaron las intenciones de la cantante de proceder legalmente en contra de Chumel Torres, esto por considerar como violencia de género los ataques constantes que el influencer publicaba en sus redes.

Incluso, se habló de una demanda por daño moral, luego de que Torres hiciera varias burlas sobre el caso de corrupción de menores que Trevi enfrentó hace casi 20 años y del que fue absuelta en 2004.

Sergio Ramos, representante legal de la cantante, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para oficializar la querella en contra del también youtuber: "El día de hoy es solamente en contra de Chumel", dijo el abogado en un encuentro con los medios a su salida de la dependencia.

Sin embargo, también destacó que iniciarán otro proceso en contra de dos personas más, a quienes, por el momento mantienen en completo hermetismo: "Tenemos cita en el Tribunal para determinar el juzgado que corresponde en contra de otras dos personas, la semana que entra. Sería oportuno que lo manejemos de forma independiente", agregó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el despacho RPDM Abogados, detalló que la demanda fue hecha únicamente por los cargos de daño moral y mostraron algunas imágenes con el documento que recibieron de las autoridades tras levantar las acusaciones.

Por el momento, la intérprete de "Vestida de azúcar" no se ha pronunciado al respecto y aunque esta redacción intentó contactarse con Chumel, el youtuber explicó que no dará ningún tipo de declaración.

Anteriormente, el influencer ya había reaccionado a las declaraciones de trevi y fiel a su sentido del humor, dejó entrever que este asunto no le quitaba el sueño: "Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes", escribió.