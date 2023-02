Actor de "Danza con Lobos" es arrestado por violentar menores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Nathan Lee Chasing His Horse, el actor que formó parte del elenco de la película de los 90 "Danza con lobos", fue arrestado en su domicilio ubicado en Las Vegas, Nevada, luego de que fuera acusado de utilizar un sistema de creencias para abusar de menores de edad en aquella época.

El artista, que se posicionó como una personalidad destacada en la industria, fue encontrado en su casa con cinco de sus esposas y posteriormente fue puesto en custodia, de acuerdo con "The Guardian".

La policía señaló que presuntamente abusó sexualmente de niñas indígenas por al menos dos décadas.

A raíz de su actuación en la película, que trata sobre un militar que intenta acercarse de manera no violenta a la tribu nativa sioux tras la guerra Civil, Nathan consiguió fama, no solo dentro de Hollywood, sino también entre las tribus de Estados Unidos y Canadá.

Fuentes indicaron que aparentemente el histrión hacía reuniones espirituales y ceremonias de sanación para aprovecharse de su posición y violentar a las jóvenes de las comunidades.

"Nathan Chasing Horse usó tradiciones espirituales y su sistema de creencias como una herramienta para agredir sexualmente a niñas en numerosas ocasiones", se lee en uno de los documentos de la investigación.

La detención se produjo debido a que en octubre de 2022 se presentaron algunos informes en los que se creía que el actor lideraba un culto llamado "Círculo".

El cuerpo de seguridad habría recibido 50 páginas relacionadas con Lee. Hasta la fecha solo tiene a seis mujeres identificadas que habrían sido víctimas.

Asimismo, los ataques iniciarían en el 2000 en Montana, Dakota del Sur y Nevada.

Nathan Lee es originario de la Reserva Rosebud (Dakota del Sur) que forma parte de una de las siete tribus de la región llamada Sicangu Sioux.

Además de "Danza con lobos", el artista participó en otras cintas como "Dreamkeeper", "Into the west", entre otras.