Actor de "Mi pobre angelito" se encuentra bajo investigación

La policía de Nueva York reveló que el caso por presunta violación en contra de Devin Ratray, mejor conocido como Buzz McCallister en la película "Mi pobre angelito", ha sido reabierto y que, incluso, se ha iniciado una investigación en contra del actor.

Según información divulgada por la cadena CNN, Ratray fue denunciado en 2017 por una joven de nombre Lisa Smith, quien aseguró que había sido atacada sexualmente por el actor, mientras se encontraba en su departamento, en la ciudad de Manhattan.

De acuerdo con su relato, Smith habría sido drogada por el intérprete de 45 años antes del ataque y aunque no estaba del todo consciente sí recuerda algunas cosas sobre ese terrible momento: "Desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos pero podía oír y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", dijo.

Smith también destacó que acudió a la policía podo después de la agresión, incluso proporcionó pruebas y una prenda de vestir que traía ese día para que le realizaran un examen de ADN, sin embargo las autoridades no hicieron nada y dieron por terminado el caso, aludiendo que la joven prefería mantenerse en el anonimato.

En 2021 Devin fue arrestado por una denuncia de violencia doméstica que su entonces expareja interpuso y en medio de la polémica Lisa decidió alzar la voz para cuestionar la poca acción de las autoridades, lo que habría sido suficiente para que se iniciara con la investigación.

El famoso actor, por su parte, mediante una llamada telefónica con la cadena negó los cargos en su contra y aseguró que jamás mantuvo relaciones sexuales con la presunta víctima.