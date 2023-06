Actor rompe confidencialidad con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que José Ángel Bichir no quería ser demandado por hablar, fue el desamor que le dejó su relación fallida con Belinda lo que lo motivó a compartir con la prensa que la cantante lo había hecho firmar un contrato de confidencialidad, en el que se comprometía a no dar a conocer que había sostenido un noviazgo con ella, pero a tres meses de realizar esta declaraciones, el actor se dice arrepentido por romper la promesa que hizo, pues aseguró que fue la decepción amorosa que lo llevó a actuar de una forma en que, de otra manera, no hubiera hecho.

Fue a inicios de marzo cuando el actor se dio cita en la alfombra roja de la serie “Mariachis”, en la que visiblemente molesto rompió el silencio y confirmó que, efectivamente, había sido novio de Belinda el año pasado.

Esto sucedió luego de que José Ángel, de 35 años, indicara el descontento que le produjo ver una entrevista televisada en la que un medio indicaba que había sido él quien desmintió el rumor que sugería que habían sostenido una relación amorosa pues, si bien, reconoció que no confirmó la noticia del noviazgo, destacó que tampoco lo negó.