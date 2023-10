Actores recaudar fondos y ayudan a la Huelga en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Son ya más de tres meses que los guionistas y actores del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) no han podido trabajar, debido a la huelga que mantienen con el fin conseguir mejores condiciones laborales y mejores pagos, motivo por el cual han emprendido una iniciativa para recaudar fondos con una peculiar subasta en eBay.

Por ejemplo, quienes son fans de Nicole Kidman y Zooey Deschanel tendrán la oportunidad de tener un zoom con ellas, siempre y cuando paguen la nada despreciable cantidad de más de mil dólares. O que la estrella de "Severance" (2022) Adam Scott toque a su puerta para sacar a pasear a su perro, por tan sólo 3 mil dólares.Durante 20 minutos alguien podrá hacerle 20 preguntas a la actriz Maggie Gyllenhaal, pagando más de 2 mil dólares por esta amena charla; pero si lo que se busca es una experiencia presencial, los actores Kumani Nanjiani y Emily V. Gordon están dispuestos a tener una plática uno a uno, con la persona que pague 1,225 dólares.El vengador Mark Ruffalo ofrece un muñeco Funko de su personaje Hulk autografiado, sólo hay que tener 1,745 dólares para hacerse de la figurita. Jeremy Allen de la serie "The Bear", ha puesto un delantal firmado por todo el elenco. También pueden tener un recuerdo de Daniel Radcliffe, gracias a una camisa autografiada que usó en la película "Weird: The Al Yankovic Story"; incluso el elenco de "Bob´s Burgers" podrían componer una canción a la gente que pague una buena cantidad por ello.Quienes quieran perfeccionar su escritura el actor, escritor y productor canadiense, Dan Levy, les podrá dar una clase de 30 minutos sobre escritura televisiva, claro está hay que pagar 4 mil dólares por ello.Si lo que quieren es darle un toque diferente a su hogar, la guionista, directora y actriz Lena Dunham, puede ir a la casa de la persona que pague 5 mil dólares, para pintarle un bonito mural de su inspiración.Al parecer aún falta un camino por recorrer en esta lucha, pero gracias a la creación de The Union Solidarity Coalition, la cual pretende acercar a los trabajadores de la industria del entretenimiento con los sindicatos, y la cual organiza esta clase de actividades, la gente de Hollywood pueda resistir hasta obtener una respuesta positiva a sus peticiones.