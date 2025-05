Actriz denuncia agresión de Manola Díez y provoca su expulsión de "Teatro en breve"

La actriz Anyolina Broy relató el motivo que llevó a que Manola Díez le diera una bofetada, situación que la hizo sentirse humillada y que, además, valió la expulsión de Díez de "Teatro en breve".

Este pasado 11 de mayo, Broy atravesó un mal sabor de boca, como relató en un video, luego de ser agredida físicamente por Manola Díez.

En el video, la joven actriz relata que tanto ella como Manola pertenecían a las producciones de "Teatro en breve", un proyecto de Paco Lalas, el cual consiste que, en un día, se presenta ocho obras de muy corta duración.

Y aunque Broy aclaró que no comparte escena con Díez, sus obras se presentan en el mismo foro.

Fue así que, una tarde, Anyolina y su director de escena, Carlo Guerra, pidieron permiso a Manola, que estaba en ensayo con su equipo, para pasar al foro para tapar una ventana, a través de la que entraba mucho el sol.

Entonces fue que Manola se molestó, sobre todo con Anyolina, a quien le azotó la puerta de una forma que a la joven le pareció muy agresiva.

"Su respuesta fue 'si no queda de otra, pasa', ella fue un poquito altanera, y yo me dije 'tranquila, cálmate, no pasa nada', él pasó, en eso iba yo detrás y me agarra por el brazo y en dice 'bueno, pasa, que voy a cerrar la puerta' y le digo 'no, voy a buscar el diurex, que se me quedó', cuando voy saliendo me dice, 'bueno, ¿para qué entras?', lanza la puerta de la sala y yo dije, 'Dios mío, esta señora, ya no aguanto de verdad'", relató.

De ese modo, Anyolina pidió a Manola que la respetase, pues consideraba que el trato que tenía para con ella, como para con otras personas del teatro, podía llegar a ser descortés.

Esto produjo la molestia de Díez, quien impulsivamente abofeteó a la joven, la cual, se quedó atónita ante el golpe que había recibido, sin saber muy bien cuál era la forma correcta de reaccionar.

"Le digo, 'disculpa, esta no es la actitud, no me parece en lo absoluto, te pido respeto, exijo respeto, yo también soy productora y actriz y no me parece la forma en que me estás tratando', se para y de manera altanera empieza a hablarme como, 'tú no me grites', le digo, 'tienes una actitud muy loca, yo no puedo hablar contigo así', en eso que me volteó y voy saliendo del foro, cuando siento, siento una cachetada así ni siquiera la vi venir, fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar", ahondó.

A raíz de este desencuentro, otros compañeros de Broy han coincidido en el hecho de que Díez tiene una muy mala actitud y es una compañera conflictiva.

Derivado de este problema, el productor Paco Lalas ya lanzó un comunicado, mediante el que informa la salida de Manola de las producciones de "Teatro en breve".

"No se permite ningún tipo de violencia en nuestro proyecto, a partir de hoy, Manola Díez concluye su participación en Teatro en breve", precisó.