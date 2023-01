Acusan a Percy Hynes White, de "Merlina", de abuso sexual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- "Merlina" vuelve a estar en el ojo público, pero no por el éxito de la tétrica familia Addams, sino por la serie de acusaciones de abuso sexual en contra del actor Percy Hynes White (Xavier Thorpe), pues usuarias de Twitter compartieron supuestas experiencias que vivieron con el artista durante su etapa estudiantil: cuando este tenía entre 17 y 20 años.

Las alarmas se dispararon cuando una internauta, quien aparentemente fue su compañera de instituto, compartió que el actor dejó que fuera violentada sexualmente en un sótano por otros de sus compañeros.

"Cuando Hynes me llamó, lo que más le preocupaba era la policía y no si yo estaba bien. Luego siguió dejando vivir a los violadores", se lee.

La mujer también publicó una conversación que tendría con el actor en 2020, en la que le habla sobre un pleito que aparentemente tuvo con uno de los amigos de Percy.

"Sé que lo estás cuidando. Pero esto realmente me duele. Nunca me abrí al respecto. Lo que Raphael me hizo esa noche me afectó seriamente", expresó, sin embargo, en la imagen no se ve el nombre del otro usuario.

Otros internautas también postearon capturas de conversaciones en las que se alcanzan a percibir fotografías del cuerpo expuesto de un hombre. Aparentemente Percy enviaba sus imágenes a grupos de menores de edad.

Al mismo tiempo una mujer subió una historia en la que describió el presunto comportamiento de Percy en aquel entonces: " Hynes" vive en Toronto. Él y sus amigos han sido conocidos, cuando tenían 15 años, por ser depredadores e intentar manipular a las chicas para que tuvieran relaciones con ellos o les enviasen fotos de desnudos´´.

La usuaria relató que tanto el actor como el grupo de amigos se comportaba de forma abusiva con sus parejas y posteriormente hacían fiestas en su casa para emborrachar, drogar y violentar a las invitadas.

Incluso agregó que una de sus amigas fue víctima de los comportamientos de Percy cuando ella tenía 13 años.

Las acusaciones no solo se quedaron en la red social, ya que las acciones del actor con la protagonista de "Merlina", Jenna Ortega, en un video que circula en TikTok también levantaron las especulaciones.

En el clip, en donde ambos se están tomando una fotografía se observa que el famoso baja su mano y queda enfrente del pecho de la Jenna, sin embargo, esto no sería notado por la actriz.