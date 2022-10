Adal Ramones podría convertirse en padre a sus 60 años

A-AA+

El conductor Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora podrían sorprender a todos con la llegada de un nuevo miembro a su familia, pues de acuerdo con el periodista Michelle Rubalcava, la pareja ya se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo juntos.

Aunque Adal ya tiene tres hijos, dos de su primer matrimonio y un pequeño con su actual pareja, hace unos meses, el conductor reveló que le encantaría volver a ser padre y que no perdía las esperanzas pues, a pesar de que él ya cumplió 60 años, Karla es aún muy joven.

Según la información que dio a conocer Ruvalcaba, tanto Ramones como su esposa deseaban tener una niña por lo que se habrían sometido a un tratamiento de fertilización in vitro que afortunadamente ya pegó.

Incluso, reveló que la pareja tiene un mes de embarazo y que hasta el momento todo marcha de maravilla: "Estaban batallando y quería escoger el sexo del bebé, se sometieron aquí en la Ciudad de México a un tratamiento, en una clínica, y ya lleva un mes embarazada Karla de la Mora. Ya le dieron la noticia, ya pegó, peor no lo quieren contra todavía porque se quieren esperar tres meses", dijo.

El conductor también explicó que es cuestión de semanas para que Adal salga a confirmar la noticia.

Mientras tanto, Adal y Karla celebraron, el pasado mes de agosto, se quinto aniversario de bodas con un romántico viaje a Costa Rica.