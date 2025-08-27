Adal Ramones será el conductor estrella de La Granja VIP

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- La Granja VIP es uno de los proyectos que más expectativa ha generado entre televidentes y usuarios de internet. Por este motivo, TV Azteca decidió revelar a su carta más fuerte: Adal Ramones será el conductor estrella.

En redes sociales, la televisora compartió un adelanto de su nuevo reality show, que busca competir en audiencia contra La Casa de los Famosos México, transmitido actualmente por Canal 5 y ViX.

El show es producido en conjunto con Fremantle, compañía de entretenimiento reconocida por programas como America's Got Talent y The X Factor, según informó TV Azteca.

La Granja VIP busca mostrar el lado humano y vulnerable de celebridades que, además, deberán crear estrategias y alianzas para ganar el concurso.

Durante 10 semanas, figuras públicas enfrentarán el reto de administrar y mantener una granja 100% funcional: ordeñar vacas, sembrar y cosechar alimentos, cuidar animales, reparar instalaciones y convivir bajo el mismo techo.

El conductor, como lo anunció TV Azteca, será Adal Ramones, recordado por programas como Otro Rollo, México Tiene Talento, STANDparados y más recientemente Enrollados.

El reality es una de las grandes apuestas televisivas del año y promete competir en popularidad con el programa de TelevisaUnivision, que cada semana se convierte en tendencia en redes sociales.

Con un formato que ha triunfado en otros países, La Granja VIP traería estrellas de la farándula nacionales que mostrarían su otra cara y enfrentarían desafíos físicos.

Hasta el momento se desconocen los nombres de los participantes, pero el show promete revolucionar las noches de televisión mexicana. En las próximas semanas se estarían revelando qué figuras públicas participarán.

Durante la transmisión de Hechos Noche en Azteca UNO, Javier Alatorre entrevistó a Adal Ramones, quien confirmó su participación como conductor de La Granja VIP. Además, se reveló que el programa se estrenará el próximo 12 de octubre.